Яценюк: Росія не бажає виконувати мінські домовленості
14:01, 30 вересня 2014Політика
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У Росії немає бажання врегулювати конфлікт на сході України.
РФ не прагне врегулювати конфлікт на Донбасі / фото УНІАН
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
"Можу констатувати відсутність бажання російської сторони врегулювати конфлікт і виконувати мінські домовленості. На словах - все добре, але дії не відповідають словам", - зазначив глава уряду.
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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську за результатами тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.
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