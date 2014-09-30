Яценюк: Росія не бажає виконувати мінські домовленості

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Можу констатувати відсутність бажання російської сторони врегулювати конфлікт і виконувати мінські домовленості. На словах - все добре, але дії не відповідають словам", - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську за результатами тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.