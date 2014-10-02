Бойовики стягують свої сили під Маріуполь - ЗМІ

Декілька днів поспіль бойовики здійснювали лише поодинокі обстріли з важкої артилерії. Відомо, що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу, укріплюють свої блокпости, а всіх місцевих терористів з Новоазовська було передислоковано ближче до Маріуполя.

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На заміну їм прибуло більше сотні бойовиків, передає ТСН.

Прибічники "ДНР" продовжують на підконтрольних територіях чинити збройні напади на місцевих.

В самому ж Маріуполі і найближчих до міста селах пильнувати за порядком прибуло чимало зведених загонів правоохоронців з інших областей України.