Бойовики стягують свої сили під Маріуполь - ЗМІ
12:27, 02 жовтня 2014Політика
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Бойовики стягують свої сили під Маріуполь. За повідомленням держприкордонслужби, незаконні збройні формування отримали підкріплення - йдеться про понад сотню добре підготовлених бойовиків.
Терористи стягують сили під Маріуполь
Декілька днів поспіль бойовики здійснювали лише поодинокі обстріли з важкої артилерії. Відомо, що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу, укріплюють свої блокпости, а всіх місцевих терористів з Новоазовська було передислоковано ближче до Маріуполя.
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На заміну їм прибуло більше сотні бойовиків, передає ТСН.
Прибічники "ДНР" продовжують на підконтрольних територіях чинити збройні напади на місцевих.
В самому ж Маріуполі і найближчих до міста селах пильнувати за порядком прибуло чимало зведених загонів правоохоронців з інших областей України.
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