Військовий експерт переконаний, що з боку Білорусі є реальна загроза на адресу України.

Білорусь продовжує зволікати з вторгненням в Україну, проте вже очевидно, що вона готується до війни.

Про це в колонці для НВ написав військовий експерт Олег Жданов.

"Всі ті дії з підготовки до війни, які здійснює Лукашенко, не потрібно сприймати як пускання пилу в очі Путіну, на жаль. Лукашенко підвищує градус напруги, і вже ігнорувати та говорити, що це гра — стовідсотково неможливо", - зазначив експерт.

Жданов переконаний, що з боку Білорусі є реальна загроза на адресу України.

"Ми говоримо про те, що Лукашенко, можливо, з одного боку, продовжує відтягувати той час, коли потрібно віддавати наказ на вторгнення, але при цьому Білорусь реально готується до війни. Ось в цьому основна загроза - вони реально готуються до початку війни", - зазначив військовий експерт.

Війна в Україні та поведінка Білорусі:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

25 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

З першого дня вторгнення російські війська використовували територію республіки для ракетних ударів по українських містах.

10 травня начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною

23 травня стало відомо про те, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи та веде розвідку.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало.

Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

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