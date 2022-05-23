Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишилась.

Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишилась", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Як писав УНІАН, напередодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що до 7-ми батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях.

Збройні сили Білорусі посилили ведення розвідки на Волинському та Поліському напрямку. Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

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