Однак вище військове керівництво не спустило його далі, розуміючи ризики.

Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україну, але вище військове командування його загальмувало.

Про це під час розмови з Марком Фейгіним розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

За її даними, військове командування отримувало наказ про наступ на Україну. Однак офіцери чітко розуміли, що військо деморалізоване та не бажає приєднуватися до росіян у цій кривавій війні.

"Такий наказ віддав (про напад Білорусі на Україну - УНІАН) режим (диктатора Олександра Лукашенка - УНІАН). Але вищі офіцерські чини розуміли, що солдати білоруські деморалізовані, в них нема ніякого бажання наступати і приєднуватися до російських військ. Просто цей наказ не спустили далі", - заявила Тихановська.

Нагадаємо, раніше Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

Ще раніше Лукашенко, злякавшись військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії, анонсував створення нового оперативного командування.

Напередодні у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

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