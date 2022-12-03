Питну воду і воду для інших потреб будуть доставляти в пункти обігріву при необхідності

Жителі та гості Києва будуть забезпечені водою під час перебоїв водопостачанням. У столиці працюватиме система резервних джерел води.

"Столиця придбала і залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства Київводфонд і ще шість бюветів Київводоканалу на Лівому березі", - йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка.

Крім того, питну воду і воду для інших потреб будуть доставляти в пункти обігріву, з комунальними службами відпрацював доставку цистерн з водою.

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Також у разі повної відсутності світла працюватимуть торговельні мережі та магазини, що живляться від генераторів.

Блекаут в Україні - що відомо

10 жовтня росіяни почали бити по об'єктах критичної інфраструктури України. У свзяі з цим по всій країні почалося аварійне вимкнення світло.

23 листопада стало відомо, що українська енергосистема перейшла в режим повного блекаута. За станом на 24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків.

2 грудня мер Києва Віталій Кличко розповів, що в разі нових ударів росіян і повного блекаута рух поїздів метрополітену буде призупинено, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, і проїзд буде безкоштовним.

Крім того, мер оприлюднив перелік окремих торговельних мереж, ринків та ТРЦ, які працюватимуть у разі виникнення НС та відсутності електропостачання.

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