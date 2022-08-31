Екс-голова ДІЯР Григорій Плачков: Головне завдання місії МАГАТЕ - демілітаризувати ЗАЕС. Інакше росіяни можуть "догратися" до Фукусіми

Колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков в інтерв'ю УНІАН розповів про очікування від візиту місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції, чи зможуть експерти місії сприяти застосуванню санкцій проти "Росатому" та чи допоможе міжнародний тиск демілітаризації ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ вже прямує на ЗАЕС.Наскільки склад місії влаштовує Україну? Адже раніше були побоювання, що звіт за результатами візиту місії, зважаючи на ймовірний вплив громадян РФ у керівних органах МАГАТЕ, може зашкодити Україні.

Такі побоювання завжди є, тому що ми не знаємо, що росіяни будуть заявляти МАГАТЕ. Вони вже не підписали остаточний документ про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому від росіян можна очікувати чого завгодно.

До складу місії увійшли експерти як з дружніх до України Польщі та Литви, так і з Сербії та Китаю, які підтримують тісні стосунки з РФ. Чи останні не вплинуть на те, щоб звіт МАГАТЕ був вигідним росіянам?

Там не тільки Польща, Литва, Сербія та Китай. Наприклад, там є Йорданія. Вони намагались зробити так, щоб місія була більш-менш нейтральна та, я б сказав, рівновіддалена.

Але мені складно відповісти, адже я не є учасником цієї інспекції. На мій погляд, нашій державі і нашим дипломатам потрібно докласти зусиль, щоб цей звіт був на нашу користь, а не на користь росіян. Тут повинні включитись і МЗС, і державна інспекція, і Міненерго і всі інші, щоб фінальний звіт не був документом, який зіграє на руку не нам.

Наразі ЗАЕС знаходиться під обстрілами, співробітників залякують. Чи взагалі можна адекватно оцінити, що відбувається, особливо, якщо члени місії МАГАТЕ, скажімо так, "не в контексті"? Чи можуть вони повірити у те, що обстріли веде українська сторона?

Якщо дивитись з боку місії МАГАТЕ, то присутність військових іншої держави — це вже порушення всіх документів міжнародного права: всіх вимог, конвенцій та резолюцій. Тому вони повинні зафіксувати: фізичний захист об'єкту — порушений, контроль України за станцією — втрачений. Це об'єктивний факт, який можна констатувати.

Місія повинна подивитись, чиї війська контролюють атомну електростанцію. Ми знаємо, що це росіяни, але остаточний документ звіту МАГАТЕ повинен поставити крапку в цьому питанні. Зокрема, в тому, що росіяни захопили й окупували ядерний інфраструктурний об'єкт іншої держави.

Тобто можна очікувати, що місія МАГАТЕ констатує: саме російська сторона є винною в обстрілах та ймовірних ризиках аварії на ядерному об’єкті?

На мій погляд, так. Але давайте дочекаємось, поки експерти туди зайдуть. Тоді подивимось, що вони в цьому звіті напишуть.

Інший момент, який турбує місію МАГАТЕ — це ресурсність самої атомної електростанції. Мова йде про те, чи сьогодні в принципі можливо безпечно експлуатувати цю атомну станцію.

Ми знаємо, що станція була вперше історії посаджена на "нуль", коли спрацювали дизель-генератори. А чи сьогодні достатньо дизелю для роботи таких генераторів надалі? Чи достатньо комплектуючих для того, щоб відремонтувати обладнання, яке вийшло або може вийти з ладу?

По-третє, важливим моментом є психологічний стан персоналу. Ми всі знаємо, що персонал станції катують. В інформаційному полі можна знайти вже дуже багато повідомлень про знущання з людей, яких кидають "на підвал" та намагаються змусити їх підписати якісь документи... Понад п’ять місяців місто-супутник ЗАЕС - Енергодар живе під обстрілами та психологічним тиском окупантів.

На що ще мають звернути увагу експерти МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС?

Що ще турбує місію МАГАТЕ, окрім військових питань на об'єкті? Це нерозповсюдження ядерного матеріалу. Слідкувати за цим — їх основний обов'язок, оскільки ядерного матеріалу на станції дуже багато (як у вигляді свіжого палива, так і у вигляді відпрацьованого ядерного палива, в тому числі радіоактивних відходів, накопичених під час життєвого циклу станції).

Питання в тому, щоб цей матеріал не "сплив" десь в Афганістані, Сирії або інших локаціях. Тобто росіяни можуть вивезти збірку свіжого або відпрацьованого палива. А всі ядерні матеріали такого характеру є потенційною "брудною бомбою".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що МАГАТЕ визнає порушення ядерних протоколів Росією. Це можливо?

Я читав його вислів та абсолютно з ним згоден. Думаю, що це можливо. Дивіться, вже є сформований пул країн. Є заяви 42-х країн про те, що РФ має повернути ЗАЕС під контроль України й вивести окупаційні війська. Тому, на мій погляд, завдання місії МАГАТЕ — демілітаризувати ЗАЕС. Адже шість атомних енергоблоків несуть ризик не тільки для України, але й для всього світу.

Друге завдання місії — знизити політичний градус, який утворився навколо ситуації на ЗАЕС. Вони мають посприяти деескалації та виведенню військ з атомної електростанції.

Були повідомлення, що місія МАГАТЕ навіть може залишити своїх представників на ЗАЕС для постійного спостереження за ситуацією.

Це було б позитивним рішенням для України. Я б на місці генерального директора МАГАТЕ залишив би кілька представників агентства на майданчику.

Звіт місії МАГАТЕ може сприяти застосуванню санкцій щодо "Росатому"? Адже співробітники російської компанії, не криючись, перебували та, ймовірно, перебувають на ЗАЕС.

Може. Тому що МАГАТЕ є тим технічним органом ООН, який має мандат щодо подібних питань. Окрім того, вводити санкції — справа кожної країни. Ми, наприклад, не ввели санкції проти "Росатому", ми застосували їх лише щодо директора — пана Лихачова. Ба більше, ми тільки 27-го серпня, у цю суботу, розірвали міжурядову угоду від 1993-го року.

До речі, інші країни можуть застосувати не лише санкції. НАТО могло б застосувати 5 статтю. Тоді війна перейде вже на територію Європи.

Маєте на увазі статтю про захист союзників?

Звісно. У світі вже є три страшні приклади (навіть без присутності військових на майданчику) - Чорнобиль, Фукусіма та Три-Майл-Айленд.

Якщо підірвати атомну електростанцію, радіоактивні хмари будуть розноситись акваторією Чорного моря. Це буде стосуватись таких держав НАТО як Туреччина та Болгарія… Для прикладу, забруднення, до якого призвела катастрофа на ЧАЕС, зафіксували аж у Швеції. Це скільки кілометрів спочатку мала пролетіти та радіоактивна хмара?!

До речі, внаслідок обстрілів вже постраждали високовольтні лінії на ЗАЕС. Станція була знеживлена. Це дійсно є прямою дорогою до ядерної аварії?

Так, за сценарієм Фукусіми. ЗАЕС вже була знеживлена. Далі все може йти за ланцюговою реакцією. Чорнобильська аварія — це також ланцюг подій. Тому залишати атомну електростанцію без зовнішнього електроживлення — це завжди великий ризик.

Звісно, на станції є мобільні дизельні генератори. Але, знову ж таки, чи є там паливо для їх роботи? А що, як генератор взагалі не спрацює?! Буде Фукусіма.

Тобто, якщо буде постійне та стабільне енергоживлення, тоді росіяни не "дограються" до Фукусіми. Але якщо будуть постійні аварійні зупинки атомних енергоблоків та постійне спрацювання генераторів, ризики збільшуються.

Я вважаю, що в сьогоднішній ситуації на ЗАЕС блоки слід перевести у холодне зупинення. Цей режим більш безпечний. Адже атомні електростанції не проектують для експлуатації під час бойових дій. Ніхто ніколи не думав, що найбільша атомна станція у Європі колись буде обстрілюватись.

Україна в очікуванні складної зими. Наскільки важлива роль ЗАЕС в цьому контексті?

Запорізька атомна електростанція — це базове навантаження. Блоки працюють в базі. Шість атомних енергоблоків — це шість гігаватів електроенергії. Це 25% від того, що виробляє атомна енергетика України. Я вважаю, що це серйозно.

Але, думаю, нам слід готуватись і до такого сценарію, як проходження цієї зими без ЗАЕС. Хоча сценарії можуть бути різні, адже картина змінюється щогодини.

Що, на вашу думку, що є більшим ризиком: зупинити енергоблоки й залишити частину країни без електрики, чи не зупиняти, але знати, що росіяни будь-якої миті можуть влаштувати в Україні другу Фукусіму?

Ну, слухайте, у нас об'єднана енергосистема. Якщо не буде енергії з Запорізької АЕС, піднімуть вугільні енергоблоки. Окрім того, працюватимуть ще й гідроелектростанції.

На які ще ризики варто зважати?

Є ризик, що росіяни переключать ЗАЕС на Крим або на об'єднану енергосистему РФ. Проте зробити це їм буде важко. Наприклад, в Джанкої вже вибухнув трансформатор. А це - одна з необхідних підстанцій для перепідключення ЗАЕС. Також електроопори, необхідні для переключення електростанції на Крим, "втомились". Крім того, в Херсонській, Миколаївській областях та в Криму продовжують діяти партизани. Тому перемкнути ЗАЕС, ймовірно, не вдасться.

Сама спроба РФ відключити ЗАЕС від української енергосистеми та під’єднати до російської може призвести до аварії?

Як я вже зазначив раніше, може відбутись все, що завгодно. Розумієте, в історії людства ще не було такого інциденту, щоб одна країна захопила атомний об'єкт іншої. Перший та другий енергоблоки ЗАЕС заміновані боєкомплектом та важкою технікою, яка там знаходиться. Це погано чи добре?.. Все, що відбувається, це жахливо.

Анастасія Світлевська

Анастасія Світлевська