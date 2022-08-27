Представник РФ заявив, що "цьому документу немає консенсусу"

Російська Федерація заблокувала угоду за заключним документом конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Документ критикує захоплення російськими окупантами атомна електростанція в Енергодарі.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами заступник директора Департаменту нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Івана Вишневецького, "на жаль, по цьому документу немає консенсусу". Він заявив, що багато країн не згодні з "цілим безліччю питань" в проекті документа.

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Відзначається, що в документі мінімум три згадки про Запорізьку АЕС. У ньому виражається "серйозна заклопотаність" через безпеку, військові дії на станції і втрати українською владою контролю над об'єктом. У проекті висловлюється підтримка зусиллям МАГАТЕ щодо візиту місії на станцію.

Ситуація на Запорізькій АЕС - що відомо

Російські окупанти захопили ЗАЕС та Енергодар 4 березня. З тих пір РФ відмовляється від пропозиції створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність скоєння окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції. Крім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС - сталося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

Зараз Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі і виробляє електроенергію для потреб країни.

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