Головний замовник "ліквідації". Чи новий доказ у справі Шеремета допоможе розкрити його вбивство

У цій справі занадто багато символізму. Павла Шеремета підірвали 20 липня. Це - день першої інавгурації Олександра Лукашенка. Нещодавно з’явились записи, на яких чутно, як політичне вбивство готувалось на найвищому рівні Держбезпеки Білорусі. Але чи дозволить це звільнити підозрюваних у вбивстві Шеремета українців?

На записі, який нещодавно став публічним, колишній голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь (у 2008-2012 роках) Вадим Зайцев у своєму кабінеті обговорює вбивство Павла Шеремета та ще трьох небезпечних для режиму Олександра Лукашенка людей. І вимагає вбивати противників режиму обережно, щоб відвести підозри від КДБ.

"Будь-яку, скажімо так, ліквідацію… Ну, вона повинна бути настільки природною, що потім ніякий експерт не повинен докопатися… В жодному разі свої спини не підставляти… Головне, щоб завжди залишатися невідомими", - каже голос Зайцева на плівці.

Запис зроблений за чотири роки до того, як у машину Павла Шеремета заклали вибухівку. Але в мережі з’явився лише зараз, у січні 2021-го.

Людина, яка весь цей час тримала ключовий доказ при собі, погодилась зустрітися з ТСН.Тиждень у столиці Литви – Вільнюсі.

Власник запису - Ігор Макар, колишній офіцер білоруського антитерористичного підрозділу. Стриманий, наче з кам’яним обличчям політичний утікач вважає, що на нього полюють колишні роботодавці, які не прощають зради. Адже на плівках - беззаперечні докази злочинів режиму Лукашенка.

"В комітеті держбезпеки відбувається зустріч, на якій керівник КДБ дає безпосередні вказівки й ставить задачі стосовно ліквідації Олега Алкаєва, Бородача, Дудкіна, Павла Шеремета", - розповідає ТСН.Тижню колишній офіцер білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

Політичного вигнанця Олега Алкаєва, про якого також йде мова на плівках, схоже, планували вбити так само як і Павла Шеремета.

"Стосовно Павла Шеремета та інших людей, які були на цьому записі, було зазначено, що готується їх фізичне усунення. Я був впевнений, що їм повідомлять. У мене є дані, коли я з Олегом розмовляв, він казав, що говорив Павлу Шеремету про те, що його планують ліквідувати білоруські спецслужби. Він його попередив", - каже Ігор Макар.

Алкаєв - колишній очільник розстрільної команди. Групи, яка виконувала смертні вироки в мінському СІЗО №1. Спеціальний пістолет із глушником для виконання страт Алкаєв кілька разів видавав командиру загону швидкого реагування Дмитру Павличенку.

"Так, у нього пістолетів на складі десятки або сотні. Але йому потрібен був саме цей. Щоб якесь моральне виправдання зробити, що ви не просто вбиваєте, а ви страчуєте злочинця. Це державне замовлення", - розповів ТСН.Тижню білоруський політичний біженець Олег Алкаєв.

Дати видачі зброї збігаються з датами зникнення білоруських опозиціонерів. Є підстави вважати, що, за наказом Лукашенка, Павличенко їх стратив особисто. Алкаєв оприлюднив цей факт. І був змушений тікати до Німеччини. Але й тут його ледь не дістали білоруські "ескадрони смерті". І він попередив Павла.

"Шеремету я теж написав е-mail. Він же вів сайт "Білоруський Партизан", і там для громадян для переписки було "вікно". Я написав, що йому загрожує небезпека", - розповів він ТСН.Тижню.

На записі чутно, як голова КДБ Білорусі ставить чітке завдання - щоб жодна експертиза не вказала на виконавців, ба більше - на замовників убивств.

"Була одна задача: щоб виконавці ніколи в житті не були затримані. Це може бути й "підстава" якихось людей – вчинити злочин таким чином, щоб підозра впала на іншу людину", - зазначає колишній офіцер білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

Наразі у вбивстві Шеремета українські слідчі підозрюють лікаря, медсестру та рок-музиканта.

"Ми вважаємо, що покази Макара та його плівки жодним чином не змінюють процесуальний статус цих трьох осіб, яким пред'явлені звинувачення у виконанні вбивства та посібництві в цьому питанні", - каже заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Андрій "Riffmaster" Антоненко, - який вже понад рік перебуває за ґратами, - вважає, що нові докази використають проти нього. На відео "Радіо Свобода" він зазначає: "Я не буду здивований, що вони після цієї історії почнуть вигадувати якісь наші зв'язки нібито з білоруським КДБ. Що буде далі? Ізраїльський Моссад, ЦРУ чи Штазі?".

Натомість лікарка Юлія Кузьменко, ще одна підозрювана, скандальний витік розмов вважає шансом зняти електронний браслет з ноги та вийти з-під домашнього арешту на волю: "Я сподіваюсь, що це шанс. З’явився мотив, чому вбили Павла Шеремета… Людину вбито, і вбивці мають бути покарані. Але справжні вбивці".

Наразі у Міністерстві внутрішніх справ не ризикують навіть прогнозувати, коли у справі Шеремета буде поставлена крапка.

"Я не можу гарантувати, що ми дізнаємось про все. Ми повинні також пам'ятати, що 21 листопада 1963 року в Далласі був вбитий президент США Кеннеді, і ми досі не знаємо, хто був замовником, хто був організатором", - зазначає Антон Геращенко.

Та, можливо, саме ці плівки та є шансом для української Феміди не перетворювати справу Шеремета на справу Кеннеді.

Андрій Цаплієнко, Сергій Щекочіхін, Наталя Фібріг, Денис Савченко, Гедімінас Уздавініс

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