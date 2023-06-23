Махінації з базою інтернатури, печерний сексизм та недолугі "жарти": найменші гріхи керівництва Львівського медуніверу

У Львівському медичному університеті розгорівся скандал під час розподілу випускників на інтернатуру. Студенти мають претензії не лише до самого розподілу, а й до поведінки ректора вишу, 83-річного Бориса Зіменковського, який дозволив собі образливі вислови на адресу студентів та сексистські "жарти". Це збурило суспільство. У ситуації розбирався УНІАН.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один з найбільших та найстаріших медичних навчальних закладів України. Тут готують спеціалістів за різними напрямами – медицина, медико-профілактична справа, стоматологія та фармація, навчаючи понад 5 тисяч студентів. Однак є ще й інша сторона медалі – його знають як один із найбільш корумпованих вишів країни. Студенти та випускники не раз скаржилися на те, що окремі викладачі вимагають хабарі за оцінки, а іноді навіть за те, аби лише скласти іспит.

Борис Зіменковський є ректором Львівського медуніверситету з 1998 року. У 2017 році відбулися його чергові перевибори. Тоді було два кандидати – чинний ректор та молодий і перспективний професор, декан одного з факультетів Юрій Кривко. Саме він для частини викладачів і особливо для студентів уособлював зміни та оновлення. Тоді вперше до виборів залучили й студентів.

І хоч багато хто позаочі говорив, що підтримує Кривка (відкрито говорити про це боялися), перемогу вкотре здобув Зіменковський. Наразі він обіймає посаду ректора, однак є виконувачем обов’язків – офіційно затвердити його на посаді має Міністерство охорони здоров'я. Проте під час воєнного стану цього зробити не можна.

Базу стажування та рейтинг змінювали на ходу

Та чи не найбільший скандал розгорівся у виші цьогоріч на початку червня, коли відбувався державний розподіл на інтернатуру. І Зіменковський знову опинився в його епіцентрі.

По-перше, цей розподіл проходив за досить дивною схемою. Як розповіла студентка 6-го курсу Олександра Суліма, його проводили 6-9 червня як основний, який не підлягає подальшим змінам. Інші університети для розподілу інтернів мали вибір до дев'яти областей із бюджетними місцями, а Львівщина – лише три. Це Львівська, Волинська та Сумська. Тому багато хто взагалі відмовився від проходження державного стажування.

Хтось обрав собі інші міста, змирився з цим та навіть почав там підшуковувати житло. Але 17-18 червня студентів повідомили, що… попередній розподіл був лише внутрішньоуніверситетською ініціативою і не матиме ваги при розподілі, який відбудеться 19 червня.

"Тобто, це була така собі репетиція, - розповідає Олександра. - Почали повторно вносити зміни в перелік місць проходження інтернатури, попри вказані в наказі часові рамки надання студентам повного переліку баз проходження (не пізніше ніж через два тижні після завершення навчання). На жаль, нам не вдалось отримати від керівництва університету вичерпної відповіді щодо причини внесення даних змін, тому студенти почали думати про корупцію, махінації і так далі".

По-друге, як розповідає студентка, керівництво університету, посилаючись на наказ №1620-з, оприлюднило окремі рейтингові списки студентів за спеціальностями "Медицина" та "Педіатрія", й роздільні списки баз проходження інтернатури.

"Це неправомірно. З вказівки університету, студенти спеціальності "Педіатрія" не мали права обирати зі списку баз, відведених для студентів спеціальності "Медицина". А "лікувальники", відповідно, не могли обирати "Педіатрію". Під час розподілу 19 червня, на прохання студентів-педіатрів, двох з них внесли до рейтингу студентів спеціальності "Медицина" безпосередньо перед початком процедури розподілу. Оскільки, згідно зі словами представниці МОЗ, це не було заборонено наказом, який регулює розподіл інтернатури. У результаті це призвело до змін в загальному рейтингу і втрати місць", - каже Олександра та додає, що вона теж відмовилася від державної інтернатури.

Оскільки дівчина проживає на Київщині, то сама шукатиме собі місце для стажування у своєму регіоні. Однак проходитиме його вже на платній основі.

"Жінка, а хоче різати!"

Та чи не найбільше вразило студентів та медиків зневажливе ставлення до випускників з боку керівництва університету та деяких членів комісії при розподілі на інтернатуру. Деканат дозволяв собі по-хамськи висловлюватися щодо студентів – підвищувати голос, принижувати та вимикати мікрофони при спробі поставити запитання членам комісії. Також висловлювали сексистські "жарти", перекручували та насміхались над прізвищами.

Зокрема, на одному з фрагментів відео, оприлюдненого студенткою Марією Грищук, ректор Зіменковський висміює прізвище студентки, яка вирішила працювати з дітьми.

"Волкодав. Ох, і прізвище. З таким прізвищем і до дітей...", - каже ректор на відео.

Член комісії спробував "пом'якшити" цю тему, мовляв, дівчина вийде заміж і змінить прізвище. На що Зіменковський відповів, що просто пожартував.

На другому епізоді відео студентка підтверджує, що хоче бути хірургом. Втім і на це у ректора знайшовся "жарт": "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів".

"А якби рибу фарширувала?", - запитав хтось з колегії.

"А якщо мене заріже вночі?", - відповів ректор.

На запитання одного зі студентів про те, що робити зі спеціалізацією, Зіменковський взагалі відповів: "Повіситися!".

"Усе це створює негативну атмосферу та призводить до порушення студентських прав, гідності. Водночас жоден член комісії, в тому числі представники МОЗ, не зробили ректору жодного зауваження, а отже погоджувались з такою поведінкою", - каже студентка Олександра Суліма.

Реакція університету

Згодом Борис Зіменковський у коментарях деяким ЗМІ перепросив за свою поведінку, мовляв, він просто жартував, а студенти його слів не чули.

"Біля мене праворуч сиділа проректор, і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", - цитують ректора деякі українські медіа.

Лише коли інцидент набув розголосу, на сайті вишу з'явилася офіційна заява з приводу розподілу на інтернатуру. Там попросили вибачення за "жарти" членів комісії та Зіменковського, але запевнили, що розподіл на інтернатуру відбувався чесно та прозоро.

"Жарти, якими обмінювалися між собою члени комісії, напевно, були недоречними, адміністрація університету це визнає. Проте жоден з присутніх не мав на меті образити будь-кого зі студентів. Члени комісії та ректор університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський просять вибачити за ті репліки, які не мали звучати під час процедури розподілу", - сказано у заяві.

У МОЗ обіцяють покарати винних

Вибачилися перед львівськими студентами і в МОЗ, заявивши, що студенти – не мішень для словесного насильства ректорів. Там вже створили відповідну комісію, яка має з'ясувати ситуацію.

"Міністерство охорони здоров’я засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність", - йдеться у заяві міністерства.

У відомстві зауважили, що окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету.

"Будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів – це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. Такі дії не залишаться без покарання. Міністерство охорони здоров’я просить вибачення перед студентами, які стали учасниками цієї ганебної ситуації. Найближчим часом, будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів даного вишу, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Та попри усі популістські заяви чиновників, студенти мало вірять, що когось реально покарають. Проте кажуть, що їхня мета – це не лише відставка ректора Зіменковського, а й кадрові зміни в адміністрації університету та публічне вибачення перед студентами. А ще вимагають змін у в системі розподілу на інтернатуру. Вона має стати більш прозорою та об'єктивною.

Іван Бойко