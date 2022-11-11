Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.

У Херсоні увімкнули українське телебачення. В місті, яке було окуповане з березня, вже з'явилася можливість дивитися канали України.

Як повідомили в Офісі президента, рашистам не вдалося досягти свого. Вони підривали антени, проте українці усе одно будуть дивитися телеканали своєї країни, а не країні-агрессорки.

"Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.

Деокупація Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км. За даними Генштабу ЗСУ, 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Сьогодні, 11 листопада, у Херсон, що був окупований у перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові. Проте українцям рекомендували поки не повертатися на деокуповану територію Херсонщини.

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