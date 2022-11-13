В місті відбуваються стабілізаційні заходи.

Протягом двох днів планується розгортання центрів по всьому Херсону, де люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку.

Очікується, що мобільні оператори також почнуть відновлювати свою роботу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом, почнуть відновлювати свою роботу мобільні оператори і в мене будуть для всіх гарні новини, а люди зможуть вийти на зв’язок зі своїми близькими. Все, що стосується відновлення зв’язку, знаходиться під контролем. І протягом двох днів ми сподіваємось почати розгортати центри по всьому місту, де люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку", - сказав Янушевич.

Відео дня

Голова ОВА також відмітив, що в місті займаються розмінуванням всієї критичної інфраструктури. За його словами, електрична енергія - це питання номер один, а подачу газу на сьогоднішній день вже забезпечено.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабної війни.

В Офісі президента повідомили, що у Херсоні увімкнули українське телебачення.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повертає Херсон.

За словами очільника держави, станом на 12 листопада військовослужбовці ЗСУ вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

Вас також можуть зацікавити новини: