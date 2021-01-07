Четверо "в сорочці"

4 січня 2021 року в Ужгородському міському пологовому будинку 20-річна жінка народила четверню – трьох хлопчиків та дівчинку. УНІАН завітав до новонароджених і поспілкувався з їхньою матір’ю.

Про народження четверні в пологовому будинку обласного центру Закарпаття повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. «Четверня – троє хлопчиків та дівчинка – народилася сьогодні вночі в Ужгородському міському пологовому будинку. Пологи були передчасними, на 30-му тижні вагітності. Дітки народилися вагою 1260 грамів, 1300 грамів, 1300 грамів та 1460 грамів за допомогою кесарського розтину. Малята у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю мами та діток нічого не загрожує», – написав він у Facebook.

Завідувач відділенням патології вагітностей Руслан Федько, який і приймав пологи, розповідає, що 20-річна Лариса Кушнір перебувала під наглядом лікарів в Ужгородському пологовому будинку майже два місяці – з 23-го тижня вагітності. Щодня їй приділяли максимальну увагу, адже випадок справді дуже рідкісний. «Команда, яка приймала пологи, протягом тривалого часу готувалася до розродження вагітної, прораховували всі варіанти розвитку подій. Тож, коли 4 січня ввечері у жінки розпочалася регулярна родова діяльність і стало зрозуміло, що випадок доведеться завершувати саме в цей день, всі виявилися на своїх місцях і працювали злагоджено і відповідально», – розповідає лікар.

Операційна бригада складалася з 13 спеціалістів, керував сам Федько. Кесарів розтин за часом тривав стільки ж, як і зазвичай – близько 40-50 хвилин. «Чому ми вирішили оперувати? Бо зрозуміли, що якщо вагітна не буде прооперована на цей момент, то станеться спонтанний розрив оплодневого міхура в першої дитини, і вже про щадне розродження не буде мови», – каже хірург.

Коли дізналися про багатоплідну вагітність – були шоковані

Олександр, Євгеній, Іванко та Каролінка – такі імена матиме новонароджена четверня. Матуся малюків – 20-річна Лариса Кушнір з села Калини Тячівського району Закарпаття – каже, що імена придумали з чоловіком буквально на Святвечір.

Молода матуся доволі впевнено посміхається. Лікарі розповідають, що жінка готувалася до приходу журналістів. Сама ж вона зізнається, що на другу добу після кесаревого розтину їй ще доволі важко, але вже ходила провідати малюків у палату інтенсивної терапії.

А ось батько діток ще не бачив, він чекає результати тесту на COVID-19, які вже мають бути з хвилини на хвилину, тільки після цього зможе потрапити до дружини та дітей.

Породілля розказує, що перед тим, як завагітніти, проходила певну терапію, але це не штучне запліднення, – природнє. Про те, яке щастя на неї чекає, дізналася на сьомому тижні вагітності. Коли ж розповіли про багатоплідність майбутнім дідусю і бабусі (батькам чоловіка, в будинку яких молода пара мешкає, – УНІАН), вони спочатку не повірили, подумали, що молодята жартують.

На 12 тижні майбутні батьки дізналися, що точно будуть два хлопчики, стать інших малюків тоді лікар не зміг стовідсотково діагностувати. На 20 тижні вагітності стало відомо про третього братика і сестричку.

«Коли дізналися, що вагітність багатоплідна, у нас був великий шок, – посміхається молода матуся. – Але головне, що всі вони здорові, що виносила».

Носити було справді важко – живіт був велетенським.

Породілля каже, багатоплідних вагітностей серед близьких рідних чоловіка чи в неї самої немає: «Є одна трійня, але в дуже-дуже далекій родині».

Саме на допомогу рідних молода матуся наразі й розраховує, сподівається, що дідусь та бабуся стануть у поміч. До народження малюків готувалися заздалегідь: «Ми вже придбали ліжечка – всі чотири, потім взялися потрошку закуповувати одяг. Спочатку малюки будуть із нами разом, а коли підростуть, то матимуть свою кімнату, місце для них у будинку є».

Ні послугою «Е-малятко», ні онлайн-свідоцтвами Лариса ще не цікавилася. Зізнається, не до того було. Усе – згодом…

Новонароджена четверня під цілодобовим наглядом спеціалістів

Наразі, за словами лікарів, молода матуся почуває себе так, як будь-яка породілля в післяопераційному періоді. Якби не маленькі дітки, вона була б за кілька днів уже вдома.

За словами дитячого лікаря-реаніматолога Степана Богдана, малюкам уже ввели 10 доз сурфактанта (препарат для полегшення дихання в недоношених малят, - УНІАН), вартість цих десяти флаконів - 170 тисяч гривень. А 5 січня ввечері двох хлопчиків із четверні вже зняли зі штучної вентиляції легень, їх перевели на неінвазійну респіраторну підтримку, при якій діти дихають самостійно, але повітря передається під тиском через маску. «Це - наступний етап після ШВЛ, відтак буде зняття з апаратів і перехід на повне самостійне дихання», – уточнює спеціаліст.

Ще один хлопчик та дівчинка з четверні наразі на штучній вентиляції легень, але у них теж позитивні зрушення. Дітки на внутрішньовенному вигодовуванні. «Кожен день, та ні, навіть кожна година, – це боротьба за їхнє життя. Пульсоксиметри, вимірювання артеріального тиску, пульсу, постійне зняття показників – лікарі контролюють малюків цілодобово, діти під постійним доглядом», – запевняє дитячий реаніматолог.

Перша четверня в історії Закарпаття

Цікаво, що четверня, за всіма даними, які є в лікарів, народжується на Закарпатті вперше. Не виключено, що такі вагітності були й раніше, але вони не закінчувалися успішно (можливо, вони були, але їх не діагностували принаймні до того часу, коли в області з’явився перший ультразвуковий апарат – це було в 1989 році, - УНІАН). Та й в принципі це явище доволі рідкісне: за статистикою, яку наводить директор комунального неприбуткового підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради Олег Онопко, четверня народжується в світі, за різними даними, одна на 700 тисяч пологів.

«Хоча багатоплідні вагітності для Ужгородського пологового будинку не рідкість: приміром, у 2020 році в нас з’явилися 64 двійні, у 2019 – аж 84. Але четверня зараз, за всіма наявними даними, перша на Закарпатті», – каже директор.

Він нагадує, що й для нашої держави це доволі унікальне явище: в Україні четверня народилася торік у Кропивницькому, а перед тим років зо п’ять тому – в Одесі.

Попри це, досвід виходжування недоношених малюків в Ужгороді величезний – тут народжувалися й набагато менші дітки, ніж у четверні родини Кушнір. «Ми виходжували дітей, які з’являлися на світ з вагою від 600 грамів, – каже Онопко. – Буквально сьогодні вранці народилася дитина вагою 900 грамів».

Унікальна операція на теренах Східної Європи

Щодо самої методики розродження, за допомогою якої в Ужгороді з’явилася на світ перша в історії Закарпаття четверня, вона теж є унікальною. Її автор Руслан Федько розповів, що у всьому світі передчасні пологи асоціюються з чотирма видами ризиків, які загрожують розвитку і здоров’ю недоношеної новонародженої дитини. Передусім це незрілість легень, інфекційно-септичні ускладнення, внутрішньошлуночкові крововиливи, а також некротичні ентероколіти. У всіх центрах акушерства в Україні та інших державах ведеться титанічна робота, щоб мінімізувати ці ризики. «Наша методика стосується зниження ризику внутрішньошлуночкових кровотеч, – розповідає Руслан Федько. – Про що мова? Центральна нервова система і головний мозок мають специфічний скелет, який тримає головний мозок у підвішеному стані й захищає його від ушкоджень під час різких стрясань головою, ударів тощо, аби власне не відбувалися крововиливи у фізіологічні порожнини головного мозку. До 34-го тижня вагітності, відповідно, цей скелет, як і всі інші органи і системи малюка, є незрілий. Саме тому вже 20 років у всьому світі використовують таку методику: при одноплідній вагітності й головному передлежанні дитини проводять кесарів розтин і здійснюють народження дитини в цілому оплодневому міхурові. Завдяки цьому голова малюка при народженні не піддається ніяким механічним стискуванням і захищена від будь-яких потрясінь. Фактично таким чином попереджаються внутрішньошлуночкові крововиливи. Ця методика широко впроваджена в Україні у всіх серйозних медичних центрах, загалом усі передчасні пологи, які потребують оперативного втручання, виконуються таким шляхом».

За словами Федька, в Ужгороді цю методику почали впроваджувати близько чотирьох років тому. А три роки тому ужгородські лікарі першими в Україні зробили аналогічну операцію при такому положенні, коли малюк лежав у животі матусі ніжками вниз – і це було першим випадком в нашій державі. Тоді породіллю з передчасними пологами транспортували до Ужгорода з Рахова на гелікоптері. Опісля ужгородські лікарі єдиними в країні почали виконувати цю методику при двоплідній вагітності, особливо тоді, коли один або й обоє малюків перебували в сідничному чи ніжному передлежанні.

Відтак ужгородські спеціалісти на чолі з Русланом Федьком удосконалили сам метод доступу на матці. «Фактично ми першими почали виконувати такі кесареві розтини в Україні при двоплідній вагітності у сідничному чи ніжному передлежанні одного або обох плодів. Зараз фактично виконали ще одну унікальну річ (уже не кажучи про те, що новим методом народжувалася вся четверня): у даної вагітної третій плід знаходився в поперечному положенні, в цілому оплодневому міхурові він був розвернутий в сідничне і, аналогічно до інших малюків, у цілому оплодневому міхурові в сідничному передлежанні народився на світ», – коментує Федько і додає: «наскільки ми спілкуємося з нашими колегами в Східній Європі, там досі ніхто нічого подібного не робив».

Наразі відомо, що три братики і сестричка перебуватимуть у пологовому в Ужгороді ще місяць-півтора, вони потребують спеціалізованого виходжування. Випишуть малечу додому тоді, коли всі наберуть необхідну вагу – орієнтовно по два кілограми.

Наталія Петерварі

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