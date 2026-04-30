Обираємо школу: важливі критерії та рейтинг найкращих навчальних закладів Києва

УНІАН спробував розібратись, як освітня реформа змінила українську школу, як це впливає на критерії вибору батьками навчального закладу, та склав своєрідний рейтинг найкращих шкіл столиці.

Вибір школи – надважливе рішення, особливо в умовах війни. Якісне укриття, харчування, онлайн-доступ, гуртки і курси в межах школи, ціни на навчання… Факторів, які впливають на цей вибір – вже набагато більше, ніж просто результати НМТ (національного мультипредметного тесту).

Аби полегшити цю непросту задачу, УНІАН взяв за основу дослідження інформаційного освітнього ресурсу Osvita за попередні роки, дані онлайн-платформи з підбору приватних освітніх закладів SchoolNavigator, та, дослідивши разом із ШІ відгуки батьків та думки спеціалістів, склав рейтинг шкіл Києва, які відповідають сучасним критеріям.

Сучасна українська школа

Насправді, коли ми кажемо "школа", то робимо це з огляду на власний досвід навчання. Але з того моменту, коли дорослі отримували освіту у своїх школах за єдиною програмою і працювало це з 1 по 11 класи, сплило багато води. Зараз "школа", фактично, це три різних рівні навчання.

Початкова - з першого по четвертий класи. Має різні програми (основна – НУШ), але всі вони зосереджені на тому, аби наймолодші школярі опанували не лише академічні знання, а й критичне мислення, м’які навички (soft skills), креативність тощо.

"Гімназія" - діти можуть вчитись з 1 до 9 класу (5-9 – безпосередньо "середня школа") та опановувати як ключові компетентності, так і наскрізні вміння. Планується, що у наступному навчальному році середні школи повністю працюватимуть за новим Державним стандартом.

В "ліцеях" навчання відбувається з 1 по 11 класи. До 9-го класу – це звичні початкова та середня школи. Натомість "старша школа" зазнає відчутних змін.

Річ у тім, що 2026-2027 навчальний рік є критичним етапом впровадження реформи "старшої школи", коли відбудеться запуск профільного навчання для старшокласників. Тобто, вони зможуть самостійно обрати профіль навчання – лінгвістичний, STEM, мистецький і так далі на два останні роки в навчальному закладі. І вже з наступного року тут додасться ще один рік – дванадцятий.

Також "старша школа", фактично, розділиться на два напрямки: академічні ліцеї для 10-12 класів будуть зосереджені на підготовці до університету та дослідницькій діяльності, а професійні коледжі/професійно-технічні училища - на подвійній освіті та можливості одразу працювати.

Через це відбувається й фізичне розділення навчальних закладів. Якщо раніше можна було піти у перший клас та відсвяткувати випускний в одній і тій самій школі, то зараз потрібно звертати увагу, чи у школі існує весь цикл. Адже доволі розповсюджена історія, коли навчальний заклад набирає учнів у 5-ті класи, а початкової школи не має. Або ж є початкова та середня, а старшокласники після 9 класу муситимуть обирати інший заклад освіти для спеціалізованого навчання…

З огляду на це, батьки першачків звертають увагу на одні критерії, батьки старшокласників – на інші. І якщо першим може бути важливою близькість школи до дому та контакт учня з першою вчителькою, то других вже може цікавити можливість брати участь у міжнародних проєктах та якість освіти (і не завжди за балами НМТ).

Дійсно, один з орієнтирів, на який можна було сміливо покладатись у минулі роки – рейтинги закладів середньої освіти за результатами НТМ. Це – обов’язковий комп’ютерний онлайн-іспит з трьох обов’язкових та одного предмету на вибір, який зараз, під час війни, школярі здають замість паперових тестів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Цей рейтинг і тепер інформативний, але, приміром, якщо ви шукаєте початкову школу, треба брати до уваги, чи заклад освіти має 1-4 класи навчання... Однак і для випускників високі результати НМТ - не завжди те, до чого варто прагнути. Приміром, в Київській школі економіки вважають, що просто високих балів недостатньо.

"Щоб пройти конкурс до нас, у вас має бути щось нетипове. Перемоги в олімпіадах, виступи на дебатах, просто нестандартне мислення або характер. Не обовʼязково бути успішним, головне бути іншим, цікавим, і хотіти розвинутись. А ще у вас має бути бажання змінювати світ", - розповів на OpenDay у квітні президент Школи Тимофій Милованов.

Отже, на що потрібно орієнтуватись, аби обрати сучасну школу?

Молодша школа: на що звертати увагу

Батьків шести- та семирічок може відверто штормити від кількості новин про реформи, освітні програми, появу 12-річного навчання і так далі. Проте базові критерії, на які варто орієнтуватись в умовах навчання під час війн, доволі прості.

Найважливіший – фізична безпека. Отже, наявність у школи якісного, гарно обладнаного, доступного бомбосховища/укриття, в яке малюки можуть швидко дістатись навіть не виходячи з приміщення школи; безпечного периметра навчального закладу, де діти не зустрінуть незнайомців, не вибігатимуть на дорогу тощо, наявність охорони у школі - це в сучасних умовах must have.

Безумовно, важливою у початковій освіті залишається персона вчителя. Тут мова не лише про те, чи використовують викладачі позитивну педагогіку та чи не застосовують авторитарний стиль викладання (як колись), а й про те, чи у вчителя з учнем стався метч – чи з’явився той зв'язок, який перетворить натовп малюків у дружній колектив. Варто звертати увагу на співвідношення кількості вчителів до учнів, наявність шкільного психолога та "емоційну безпеку" середовища. "Протестувати" цей новий для першачка режим можна в багатьох навчальних закладах столиці, де працюють підготовчі курси (про них можна дізнатись у адміністрації школи, яка цікавить, на сторінках школи в соцмережах тощо).

Ще один важливий критерій для першачків – розташування навчального закладу. У дні, коли тривалість повітряних тривог може сягати кількох годин поспіль, близькість до дому чи роботи когось із батьків – одна з переваг. Втім, у великих містах, а надто в Києві, батьки часто беруть до уваги не пішохідну відстань, а коротку автомобільну логістику. І тут грає роль як поїздка до школи власним автомобілем, так і наявність у закладу освіти "шкільного автобуса".

І ще один момент: батькам наймолодших школярів завжди варто поцікавитись, чи має заклад освіти групи продовженого дня, позакласні гуртки, спортивні секції та мистецькі програми у приміщенні школи або через партнерства. Це важливо, аби не мчати за учнем опівдні і не думати, чим його займати далі, коли робота дорослих теж нікуди не зникає. А відтак, потрібно також якісне харчування у школі – обіди та полуденки, аби дитина не була голодна до вечері вдома.

З огляду на усе це, п’ятірка кращих державних навчальних закладів столиці, якщо обираєте 1-4 класи, виглядає так:

Ліцей №117 ім. Лесі Українки. Ліцей №100 "Поділ". Ліцей "Академія". Ліцей №49. Ліцей №153.

Середня школа: без інтернету – нікуди

З переходом учня у підлітковий вік критерії відбору школи зміщуються у бік академічної якості освіти, можливостей обирати спеціалізацію та готуватись до майбутнього. Тут, окрім базової безпеки – укриття, безпечного середовища всередині та по зовнішньому периметру навчального закладу, фокус уваги вже на успішність школи в різноманітних змаганнях чи олімпіадах.

Важливу роль у виборі грає наявність гарних навчальних програм та лабораторій – від робототехніки та інженерії до поглибленої математики і програмування.

Невід’ємною складовою сучасної школи є викладання іноземних мов. Англійська – вже як друга рідна. Викладачі-носії чи програми міжнародної сертифікації – великий плюс для закладу освіти.

Також варто звертати увагу на позакласну різноманітність – наявність "клубів" по інтересах, де діти можуть відточувати свої навички під час дебатів, беручи участь в інкубаторах технологічних стартапів, спортивних командах тощо.

І, безумовно, усе це практично неможливо уявити без якісної цифрової інфраструктури школи. Тож варто шукати заклади, в яких інтегровані гібридні моделі навчання, відбувається чередування онлайн/офлайн, або завжди є можливість долучатись до уроків віддалено. Минула зима продемонструвала, що в умовах багатогодинних відключень електроенергії чи повітряних тривог така форма навчання має сенс.

Під такі критерії підходить наступна п’ятірка навчальних закладів Києва:

Ліцей "Інтелект". Русанівський ліцей. Ліцей "Наукова зміна". Ліцей №155. Ліцей "Домінанта".

Старша школа: на роздоріжжі

Для "старшої школи" результати національних оцінювань, зокрема того самого НМТ – один з важливих критеріїв. Але наряду з ним, батьки школярів звертають увагу на мовні та міжнародні програми, можливо, доступ до двомовної освіти (друга англійська, німецька чи китайська та інші), інтегровані у стандартну навчальну програму економічні та підприємницькі проєкти, сильну спрямованість на точні науки і так далі.

Річ у тім, що у 10-12 класах, з огляду на реформу системи освіти, важливим фактором є успіх випускників та можливості вступу до найкращих вишів (не лише українських). Отже, батьки звертають увагу на галузеві партнерства школи і вишів, програми стажування, сучасні студії, можливості для випускників отримати стипендії та гранти на продовження навчання тощо.

З огляду на це, цьогорічна п’ятірка кращих навчальних закладів столиці для старших класів виглядає, приблизно, так:

Політехнічний ліцей НТУУ КПІ. Київський природничо-науковий ліцей №145. Фізико-математичний та гуманітарний ліцеї Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Ліцей №171 "Лідер". Києво-Могилянський колегіум.

До речі, з огляду на сучасні виклики, пов’язані з війною, як альтернативу звичному офлайн-навчанню можна розглянути й онлайн-школи. Такі навчальні заклади в Україні працюють як за державною, так і за адаптованими програмами, мають високі рейтинги академічної успішності та підготовки до іспитів, а також сильну базу для психологічного комфорту учнів.

"Теза про те, що українські онлайн-школи зараз більше працюють з дітьми, які через війну опинилися за кордоном – хибна, - розповідає співзасновник онлайн-школи "Альтернатива" Олександр Зарицький. – І хоча такі школи залишаються чудовою можливістю здобути українську освіту для тих, хто перебуває за кордоном, насправді значну частину учнів становлять діти в Україні".

Що саме приваблює обрати навчання онлайн? В "Альтернативі" вважають: сучасний та ефективний навчальний процес, його гнучкість і зручна організація.

"Учень має можливість обирати викладача, самостійно керує своїм часом, може навчатися у зручному темпі, у будь-якому місці. Окрім цього, онлайн-навчання значно розширює можливості наочно продемонструвати учасникам навчального процесу графіку, відеофрагменти, діаграми та інші матеріали. Натомість в офлайн-школі часто є обмеження, пов’язані з технічними умовами. В нашій школі ми також приділяємо окрему увагу мотивації: впровадили систему гейміфікації, в якій учні отримують досягнення та винагороди за результати навчання", - розповідає Олександр Зарицький.

В таких навчальних закладах роблять акцент на сучасний цифровий формат навчання та академічну системність.

Так, в онлайн-школі ThinkGlobal зазначають, що тут обрати напрямок навчання можна кожному. Для тих, хто цінує класичну взаємодію, працює школа повного дня з живими уроками або вечірня зміна. Кому зручніше рухатися у власному темпі - школа без вчителя з повним доступом до платформи, відео та тестів, або екстернат. Крім основної програми, у школі допомагають закрити точкові потреби: від групових занять із репетиторами з окремих предметів та підготовки до НМТ до IT-курсів та літньої школи.

"З нашого досвіду, в ThinkGlobal можна виділити три основні групи учнів. По-перше, це учні, які націлені на вступ до провідних університетів і потребують сильної академічної бази. Ми пропонуємо поглиблене вивчення предметів із щоденними уроками математики та англійської. Це приваблює родини, для яких якість знань та системність навчання є пріоритетом №1. По-друге, це діти, які наразі перебувають за кордоном: наш онлайн-формат дає доступ до якісної української освіти з будь-якої точки світу. По-третє, це родини, які цінують гнучкість. Ми дозволяємо легко поєднувати школу зі спортом чи творчістю завдяки індивідуальному підходу та безпечному середовищу", - коментує Тереса, керівниця академічної команди онлайн-школи ThinkGlobal.

Отже, онлайн-освіта сьогодні - це не лише відповідь на вимушені обставини, а повноцінна альтернатива традиційній школі. Тож, якщо батьків не лякає сидіння школяра "за монітором", то варто звернути увагу на такі навчальні заклади:

Центр освіти "Оптіма". Онлайн-школа Альтернатива. Інноваційна онлайн-школа ThinkGlobal. Центр дистанційної освіти "Європейський колегіум". Ліцей KEY SCHOOL.

Приватні навчальні заклади повного циклу

Окремо варто виділити приватні навчальні заклади, які й до завершення освітньої реформи демонструють гнучкість та якісні підходи до надання освіти. Глобальні стандарти і протоколи безпеки, чудова інфраструктура і персоналізований підхід до кожного учня, інклюзія та психологічна підтримка… Усе, що може позбавити родини мук вибору.

Як розповіли УНІАН в приватній школі повного дня КМДШ, навчальний заклад повного циклу навчання (з 1 по 11 класи) може мати переваги перед іншими, насамперед, через те, що така система – це про стратегічний підхід до освіти, де кожен етап є частиною великого шляху розвитку особистості.

"По-перше, це забезпечує послідовність у формуванні знань, навичок і цінностей. Кожен наступний етап спирається на попередній. По-друге, дитина зростає у знайомому середовищі, де її добре знають, розуміють її сильні сторони, особливості та освітню траєкторію. Це створює відчуття безпеки, стабільності та підтримки. Тобто, батьки обирають не просто школу на кілька років, а партнера, завдяки якому родина може планувати власне життя та бути впевненими у якості й передбачуваності освітнього шляху", - зазначає СЕО освітньої екосистеми КМДШ Ліна Жигінас.

В КМДШ працюють не лише початкові школи, а навіть садочки від 1,5 років: "Це забезпечує камерність навчання для дітей, індивідуальну увагу. Водночас зберігає цінності та освітню філософію всієї екосистеми для подальшої легкої інтеграції у середню школу нашої екосистеми".

І також вже впроваджена модель профільної старшої школи, підготовка до якої стартує з 7 класу. Як наслідок, старшокласники тут вже можуть працювати над практичними проєктами, стажуватись в топових українських та міжнародних компаніях.

"Ми формуємо таке освітнє середовище, щоб діти були готові до життя в умовах невизначеності, глобальної конкуренції та швидких змін", - додає Ліна Жигінас.

Тож, серед найкращих приватних навчальних закладів повного циклу у Києві можна виділити:

КМДШ. Pechersk School International (PSI). Новопечерська школа. IT Step School. Академія "А+".

Рекомендації для батьків

Дитячий психолог Анастасія Роман розповідає, що часи, коли батьки обирали для дитини лакшері-школу лише тому, що це було модно, вже пройшли. Середньостатистична родина, під час вибору навчального закладу, зараз найперше звертає увагу на його розташування: "Бувають випадки, що родина приймає рішення заради дитини переїхати з якогось гучного міста в інше, тихіше".

Психолог впевнена, що майбутнім першачкам перед початком навчання важливо пройти психологічний тест готовності до школи. І мова не лише про інтелектуальну базу, а й про те, чи готова дитина фізично та емоційно.

"Вибір віку для першого класу важливий, адже ви ніби обираєте для дитини найближчі п’ятнадцять років її самооцінки, її впевненості в собі, її уміння проживати критичні моменти, - розповідає Анастасія Роман. - В цьому сенсі також важлива особистість вчителя. Потрібно, щоб дитині подобався педагог, його підхід, дисципліна. Якщо першачок любить вчителя, подобається його підхід, то від навчання буде толк. Дитина буде розуміти, для чого вона щось робить, і тоді полюбить школу".

Також, за її словами, не варто обирати "модні" навчальні програми - потрібно дивитись на ту, яка підходить дитині, не боятись міняти програму чи школу на наступний рік, якщо ця не підійшла, не соромитись брати репетитора, якщо в цьому є потреба.

"Важливо пам'ятати: моя дитина - моя відповідальність", - підкреслює психолог.

Ще одна перевага під час вибору школи - наявність гарного укриття: "Батьків приваблює, якщо навчання може проводитись у гарно облаштованому приміщенні. Проте зараз багато з них питають у дітей: чи комфортно їм в цьому укритті, чи комфортно їм в цій школі, в цьому класі?".

Відсутність булінгу, нормальний психологічний клімат у школі та класі, порозуміння з учителем - особливо важливі для підлітків.

"Якщо дитині не комфортно, якщо вона не вивозить тиск, не тягне всю програму, надмірно втомлюється, то, з мого досвіду, батьки шукають інші школи для комфорту своїх дітей. Обирають спокійніший психологічний мікроклімат, або навіть онлайн-навчання", - зазначає вона.

В будь-якому разі, аби прийняти обґрунтоване рішення про навчання ваших дітей на 2026-2027 роки, відвідайте сайти обраних вами шкіл, перевірте акредитацію (переконайтеся, що навчальний заклад має офіційну ліцензію Міністерства освіти і науки України на видачу дипломів державного зразка). Зареєструйтесь на демо-уроки або дні відкритих дверей. Особисто огляньте укриття і переконайтеся, що воно відповідає опису на сайті та стандартам безпеки вашої родини. Поспілкуйтесь з батьками школярів, які вже відвідують обрану вами школу – таких груп багато в усіх соцмережах. Дізнайтесь "з перших рук" про досвід навчання, як адміністрація й персонал навчального закладу реагують на тривоги та екстрені ситуації, та чи бачить школа у дитині не просто учасника освітнього процесу, а людину…

Тетяна Стежар