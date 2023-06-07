Президент заклиав світ до чіткої та швидкої реакції на те, що відбувається в Україні через екоцид, вчинений Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив про катастрофічну ситуацію з наданням допомоги українцям на окупованій частині Херсонщини та закликав міжнародні організації включитись у рятувальну операцію. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні весь день максимум уваги наслідкам російського теракту на Каховській ГЕС. Затоплені десятки населених пунктів на підконтрольній нам території. Тисячі будинків! Триває евакуація. Причому під обстрілами! Російська артилерія продовжує бити, не зважаючи ні на що", - підкреслив президент.

За його інформацією, станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2 тисячі людей.

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При цьому він наголосив, що ситуація на окупованій частині Херсонщини є абсолютно катастрофічною.

"Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається.

"Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей. Але потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна", - сказав Зеленський.

Він додав, що усі відповідні звернення України, нашого уряду є.

Глава держави наголосив, що Україна вже отримадла підтримку багатьох лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань, які чітко засудили російський злочин – екоцид.

"Разом маємо і притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали і дамбу і всю ГЕС. Російські пропагандисти обговорбвали саме такий сценарій – рукотворної катастрофи. Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування Росією об’єктів Каховської ГЕс, ми закликали і до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів", - зазначив Зеленський.

Звертаючись до людей у регіонах, які залежат від Каховського водосховища, президент запевнив, що їх забепечать питною водою та нададуть іншу необхідну допомогу.

"Світ буде з нами. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо… Прямим обов’язком представників держави та місцевої влади в усіх громадах і областях, які постраждали, є допомога людям. Від уряду й ДСНС до обласної влади, місцевих громад – усі по максимуму залучені до того, щоб урятувати й захистити якнайбільше людей", - сказав Зеленський.

Бездіяльність міжнародних організацій в Україні - деталі

Президент Зеленський в інтерв'ю BILD заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС.

Сьогодні увечері прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд звернувся до керівництва ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій з закликом підтримати операцію з порятунку українців на окупованих росією териоріях, що затоплені внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС.