Причинами є російська окупація цієї території та відмова окупаційної адміністрації від співпраці.

Розслідування підриву Каховської ГЕС наразі неможливе через російську окупацію цієї території та відмову окупаційної адміністрації від співпраці. Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

"Ви можете зробити логічний висновок, що будь-яке розслідування за нинішніх умов окупації та відмови окупаційної влади від співпраці неможливе", – сказав він.

Коментуючи ініціативу президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо створення комісії для розслідування теракту, Кислиця порадив поцікавитися цим питанням у представника Туреччини.

"Думаю, вам краще запитати турецьку місію або турецького представника про те, як далеко вони просунулися в цих дискусіях – це не вирішується з Нью-Йорка", – зауважив він.

Кислиця також підкреслив, що Україна очікує на співпрацю від окупаційної влади регіону в питанні евакуації людей та надання безперешкодного доступу міжнародним організаціям, таким як ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Кислиця додав, що російська влада не турбується навіть про своїх солдат, оскільки "навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації".

Підрив Каховської ГЕС - реакція світу

Росіяни в ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС - у зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів, тисячі жителів потребують евакуації.

Росія відразу звинуватила у підриві Україну. Водночас у ГУР повідомляли, що реакція російської пропаганди на теракт була хаотично, крім того, греблю можливо підірвати лише зсередини, і таку можливість мали лише росіяни

Водночас союзники України відмовляються визнавати Росію винною у підриві дамби. Зокрема, США та Великобританія заявили, що необхідно провести докладне розслідування з цього питання.

7 червня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Туреччини Ердоган заявив про можливість створення комісії за участю експертів від України, РФ, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, для детального розслідування вибуху. ердоган зазначив, що така комісія може бути створена за принципом тієї, яка працювала над "зерновою угодою".

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