Працевлаштування в Китаї. Як зголоситися на роботу вчителем, а потрапити у рабство

У пошуках хорошої роботи з гідною зарплатнею, українці їдуть світ за очі, хоч у Китай. Але іноді замість мрії отримують завуальоване трудове рабство. А поки відпрацьовують "людиногодини" за тридев’ять земель, в Україні їх "роботодавці" через суд забирають… їхнє житло.

Хороша зарплата, офіційне оформлення документів, переліт в Китай… Непогана історія, якщо в ній не заховані якісь схеми. І, на жаль, підводні камені трапляються.

Анастасія розповідає «Грошам», як підписала договір з українською компанією про роботу вчителя англійської мови для дітей в Китаї.

«Договір відразу був трохи дивним. Але я в цьому не розбиралась, нічого про це не знала. Воліла скоріше поїхати. Тож підписала договір зі штрафом в 100 тисяч гривень, у разі, якщо звільнишся раніше, ніж за рік», - каже вона.

За словами дівчини, тоді вона подумала, що така велика сума в договорі через те, що в Китаї заробітні плати вищі. Тож таким чином роботодавець страхується від того, що запрошений працівник може на місці зорієнтуватись, знайти роботу з іще вищою зарплатнею і перейти на неї.

Насправді ніхто не страхувався. Цей договір, який юридично назвали інвестиційним, підписали всі герої програми «Гроші». Як виявилось, на гачок цієї фірми потрапили десятки українців. А життя в Китаї для них стало нестерпним.

«У мене взяли паспорт, щоб оформити робочу візу. Але мені її не оформили. Все тягнулося довгі вісім місяців. Кожні 30 днів мені доводилось вилітати з Китаю – у В’єтнам, у Камбоджу… І коли я вилітала, мені віддавали паспорт. Маю в ньому всі ці візи, печатки… І на це я витрачала свої гроші. Тобто за вісім місяців нічого не заробила», - розповіла «Грошам» ще одна постраждала від цієї схеми, Поліна Бєлова.

Всі герої «Грошей» таки поїхали в Китай і викладали англійську мову китайським дітям. Але одна умова в контракті стала для них дуже неприємною.

«Контракт підписуєш на один рік. І якщо ти недопрацьовуєш цей рік, то штраф 100 тисяч гривень. А якщо будуть форс-мажори, то контракт взагалі анулюється. Один з таких пунктів – якщо законодавство тієї чи іншої країни не дає можливості тобі працювати», - розповідає «Грошам» Анастасія.

Тож у всіх героїв «Грошей» з’явились сумніви. Адже по гарантіях їхньої роботи, вони повинні отримати робочу візу. Натомість ними раптово зацікавилась поліція.

«Китай почав жорстку політику, якусь чистку. Вони перевіряли, телефонували до школи… І співробітники, які працюють нелегально, могли потрапити в тюрму на 90 днів. Це не просто депортація. Це кримінальна відповідальність», - розповідає Анастасія.

Вона, як і Поліна Бєлова, розраховувала на отримання робочої візи. Але вже в Китаї дівчина дізналася, що українці таку візу можуть отримати лише за якихось особливих умов.

Взагалі у Китаї працюють тисячі українців. В середньому, наші громадяни отримують близько 1000 доларів зарплати. 70% тих, хто поїхав шукати кращої долі в Піднебесній, працюють саме викладачами англійської мови для дітей та підлітків.

Однак успішне працевлаштування світить не всім. Зокрема, всі співрозмовники «Грошей» підписували контракт з такою собі компанією «Мейпл едюкейшн». І всі постраждали.

«Якось це все звучало для мене… Я пройшов інтерв’ю, і буквально через тиждень вже пакував валізи, щоб їхати в Китай. Все дуже швидко», - розповідає «Грошам» про свій досвід Віктор Стадник і додає, що був «зеленим» та не сильно заглиблювався у те, що підписує.

Але виявилось, що ця компанія за рік роботи забирає тридцять відсотків зарплати тих, кого «працевлаштувала» в Китаї. Ба більше, «Мейпл едюкейшн» та її власник Хагігі Мухамед підсовували людям контракти, які насправді виявились фіктивними. Всі підписували інвестиційний договір, але далеко не гарантії успішного працевлаштування.

«Яка основна мета цього договору? Цей іноземець, який там фігурує, дає людям гроші на те, щоб вони придбали квиток туди, квиток назад, оплатили готель... За це людина повинна працювати рік. І тут цікавий факт: якщо людина працює, він забирає половину зарплати, якщо людина не працює, то він її шантажує штрафними санкціями», - пояснює схему доктор юридичних наук Андрій Приходько.

Наприклад, на Поліну Хагігі подав до суду. І суд виніс рішення без її відома. Дівчина просто випадково дізналась, що в неї хочуть відібрати квартиру.

«Мені заблокували всі рахунки. Я здивувалась. Виявилось, що це зробила виконавча служба. Вони сказали, що був суд, я його програла і на мені штраф 165 тисяч гривень», - розповіла вона «Грошам».

Компанія «Мейпл едюкейшн» відправляла людей за кордон як посередник. «Гроші» побували за адресою, де компанія аферистів приймала клієнтів. Але виявилось, що такої компанії тут… немає. Вона зникла, але далі судиться з українцями, які працюють в Китаї.

«Фактично, якщо взяти модель, яку вони описали в договорі, і наложити її на зміст кримінального кодексу, то ми бачимо, що люди створюють умови з метою переміщення людей за кордон, примушування їх там до роботи, а якщо людина відмовляється працювати, то опиняється під загрозою штрафних і матеріальних санкцій... Людина фактично оцим договором, завуальовано, організувала рабство», - каже Андрій Приходько.

«Гроші» телефонували Хагігі за українським номером, але він далеко поза Україною. Виявилось, що він наразі в… Японії. Але нам вдалося знайти контакт колишньої працівниці «Мейпл едюкейшн». Вона засвідчує, що адреса, за якою ми шукали компанію, була справжня. Але звідти посередники з’їхали, бо закрились. «А в суд подають трохи з інших причин. Тому що люди не допрацювали контракт. А на яких умовах вони їхали, вони знали до виїзду. Тобто ніхто нікого не обманював», - розповіла вона «Грошам».

«Я в цій компанії більше не працюю, а всю відповідальність несе моє керівництво», - додає вона.

Тож «Гроші» надіслали запити до МЗС, Нацполіції та СБУ, аби вони перевірили діяльність цього «керівництва» та шантаж цією сумнівною компанією українських громадян.

Повний сюжет про те, як українців обдурюють, пропонуючи працевлаштування в Китаї, а потім шантажують штрафами за невиконання умов фейкового трудового договору, дивіться сьогодні в новому випуску програми «Гроші» о 19:25, на телеканалі 2+2.

Андрій Стельмах

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