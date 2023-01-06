Ця особа працювала у ФСБ і мала певні навички, заявив Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній розповів про агента ФСБ у лавах УПЦ МП.

"Є маса прикладів колаборантів, які з перших днів були коригувальниками вогню і погрожували людям. Нещодавно я звершував богослужіння, вдячний молебень у храмі Головного військового госпіталю МВС. Священник, який звершував богослужіння в цьому храмі, прославився з першого дня тим, що був коригувальником вогню в аеропорту "Гостомель". Виникає питання: скільки загинуло людей через нього? І до цього часу він на волі", - сказав Епіфаній для lb.ua.

Митрополит Київський і всієї України зауважив, що цей московський піп погрожував ракетними ударами по храмах ПЦУ.

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"Навіть лікарі засвідчують, що він їм погрожував: якщо, мовляв, переведете храм, очікуйте ракетної атаки. Я не пригадую його імені і прізвища. Усе є в інтернеті, можна вільно знайти його навіть з кресленнями. Як мені сказали фахівці - це феесбешник, тобто людина, яка працювала у ФСБ і мала певні навички. Чому не покарати таких відкритих колаборантів?", - додав Епіфаній.

Заборона УПЦ МП і обшуки в церквах

З кінця листопада правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату. Під час заходів правоохоронці виявляли пропагандистську літературу, російські нагороди за "звільнення Криму", триколори і символіку так званих "ЛНР" та "ДНР", російські паспорти, значні суми готівки та навіть зброю.

Відомо, що Росії вже передали одного зі священиків під час обміну полоненими.

27 грудня Конституційний суд України визнав конституційним закон, що зобов’язує УПЦ МП змінити назву у такий спосіб, щоб вона показувала приналежність церкви до Росії. Та поки церква відмовляється виконувати його.