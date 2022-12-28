Юрист церкви заявив, що "на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ".

Українська православла церква Московського патріархату відмовилася змінювати назву, яка вказує на приналежність до Росії.

Як заявив голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов, рішення Конституційного суду не зобов’язує Московський патріархат змінити свою назву, "воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України".

За його словами, "в самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську православну церкву".

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"Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні", - заявив Бахов.

За його словами, "на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ".

Закон про перейменування УПЦ МП - головне

4 роки тому, 20 грудня 2018 року, Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Зміни передбачали, що релігійні організації та об'єднання, які входять до структури або є частиною релігійної організації чи об'єднання, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію та/або тимчасово окупувала частину території України, мають інформувати про таку приналежність у своїй назві.

Закон безпосередньо стосується Української православної церкви (офіційно – Київська митрополія Української православної церкви), яка була частиною Російської православної церкви. 27 травня Синод УПЦ МП оголосив про повну самостійність і незалежність від московської церкви та ухвалив внести зміни до власного Статуту, прибравши згадки про Московський Патріархат.

Вчора Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, закон "Про свободу совісті та релігійні організації". Він передбачає, що релігійні організації мають відображати приналежність до країни-агресора у своїй назві.

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