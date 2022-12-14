Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Знайдено чимало символіки СРСР та країни-окупанта.

Як зазначають у прес-службі СБУ, на території єпархій у зазначених областях знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

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Зокрема, в єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ". Водночас на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів", а місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.

В СБУ зазначили, що на території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі його перевіряють на можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

В Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Обшуки в церквах УПЦ МП

З кінця листопада СБУ проводить обшуки церков УПЦ МП. Під час обшуків було виявлено пропагандистську літературу, яка заперечує Україну як державу, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку "Л\ДНР".

Під час одного з обшуків силовики застали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Микиту з оголеним неповнолітнім хлопцем.

9 грудня було повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за антиукраїнську діяльність.

12 грудня рішенням РНБО було запроваджено санкції проти семи представників УПЦ МП.

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