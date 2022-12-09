Цивільні особи не мають права перебувати у Зоні відчуження.

Співробітники Служби безпеки України виявили підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) у двох областях.

Як повідомляє прес-центр СБУ, завершено контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях. Зазначається, що на території Пустинно-Миколаївського скита, що перебуває у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб, серед яких чоловіки спортивної статури.

Ці особи перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права перебувати у Зоні відчуження, через яку окупанти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року, зауважили у прес-центрі СБУ.

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Зазначається, що стосовно них складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення". Перевіряється їхня причетність до вчинення злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

Крім того, у приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

"Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами РФ і РБ", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Обшуки на об'єктах УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, з 22 листопада співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що повідомлено про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату, який здійснював антиукраїнську діяльність.

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