Згідно з законом, який визнали конституційним, підпорядкована РФ церква має інформувати про свою приналежність у своїй назві.

Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України, закон "Про свободу совісті та релігійні організації". Він передбачає, що релігійні організації мають відображати приналежність до країни-агресора у своїй назві.

Як зазначили у прес-службі КСУ, ухвалюючи рішення, судді врахували рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України.

У рішенні ЄСПЛ йшлося: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

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Повний текст рішення КСУ та його резюме буде оприлюднено на офіційному сайті суду в середу, 28 грудня.

Закон про перейменування УПЦ МП - що варто знати

4 роки тому, 20 грудня 2018 року, Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Зміни передбачали, що релігійні організації та об'єднання, які входять до структури або є частиною релігійної організації чи об'єднання, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію та/або тимчасово окупувала частину території України, мають інформувати про таку приналежність у своїй назві.

Нардепи тоді пояснювали, що, відповідно, якщо є якась церква, яка є в єдності, чи яка підпорядкована церкві російській, - вона повинна називатися не "українська", а називатись "російська". Ухвалений парламентом закон неодноразово оскаржували. Зокрема, в січні 2019 року 49 народних депутатів звернулися до КСУ з вимогою визначити. що відповідає цей закон Конституції.

Закон безпосередньо стосується Української православної церкви (офіційно – Київська митрополія Української православної церкви), яка була частиною Російської православної церкви. 27 травня Синод УПЦ МП оголосив про повну самостійність і незалежність від московської церкви та ухвалив внести зміни до власного Статуту, прибравши згадки про Московський Патріархат.

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