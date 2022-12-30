За його словами, цей рік став роком прозріння, розуміння, кардинальних змін.

Цього року було добре видно, хто є Україні справжнім другом, а хто був вовком в овечій шкурі, це рік прозріння.

Про це йдеться в зверненні у Facebook Митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія за підсумками 2022 року.

"За цей рік ми чітко побачили, хто є нам справжнім другом, а хто був вовком в овечій шкурі. Зрозуміли навіть ті, хто не бачив цього за 8 років війни і три століття поневолення, що наш самозваний "брат" гірший за відкритого ворога, бо гострив ножа на наше горло під слова про "братерство" та "дружбу народів". І коли нам розповідали про небезпеку "за горами", то виявилося, що справжній великий ворог був у нас "за плечима", - наголосив він.

При цьому він зазначив, що український народ проходить найважчі випробування війною. "Ми не бажали цієї війни, нам підступно і жорстоко нав’язав її ворог, який вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть і насилля. Але ми не зламалися і не здалися, як на те сподівався агресор. Ми – вистояли, а тому вже морально перемогли", - наголосив Епіфаній.

Він зазначає, що за цей рік український народ краще навчився відділяти головне від другорядного, істинне від хибного, правду від брехні і суттєво подорослішав – психологічно, духовно, ментально. При цьому наголосив, що навіть малі діти на рівні з дорослими допомагають наблизити перемогу, віддаючи власні заощадження чи збираючи гроші для ЗСУ.

"За цей рік ми стали єдиними: одностайними щодо нашого руху подалі від Москви, щодо рідної мови, Церкви, історії, традицій. Ми ще більше полюбили своє, рідне – бо під загрозою втрати ми зрозуміли, наскільки цінним воно є для нас. І ми всі разом стали на його захист – усією нашою великою українською, такою різною, але – родиною", - зазначає Епіфаній.

За його словами, цей рік став роком прозріння, розуміння, кардинальних змін. При цьому додав, що будь-які зміни болючі, а нинішні для українців стали вкрай страждальними, але вони необхідні. "Мати приводить нове життя у цей світ з болем, але так швидко про нього забуває, бо перед нею – дитя, , її нове життя, її надії і майбутнє… Подібно і ми – стоїмо нині на порозі не лише нового календарного року. Ми – на порозі нової віхи в історії буття нашого народу, ми прагнемо майбутнього. І, як ніколи, ми єдині у своєму бажанні: перемоги і миру! Вірю: це бажання неодмінно справдиться, бо ми – на боці світла і правди, з нами Бог", - наголосив Епіфаній.

Він додав, що українці мають впевнено увійти в новий рік переможцями.

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