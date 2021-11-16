Зловмисники збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою"

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Зловмисників фінансувала РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

"Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

У спецслужбі заявили, що у їхньому розпорядженні є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

За даними відомства, після цього вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Читайте такожСБУ викрила крупну мережу COVID-аферистів у Києві та двох областяхТакож під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ. Тривають слідчі дії.

Ім'я лідера зловмисників, якому повідомили про підозру, правоохоронці не назвали. Проте нещодавно УНІАН вже повідомляв, що СБУ прийшла з обшуками до відомого львівського "антивакса" Остапа Стахіва.

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Автор: Світлана Макринська