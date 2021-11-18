Він може вийти під заставу у майже мільйон гривень.

Галицький районний суд Львова заарештував відомого "антивакцинатора" Остапа Стахіва, якого звинувачують у спробі повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Суддя ухвалив клопотання прокурора та постановив взяти Стахіва під варту строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 998 800 гривень.

Читайте також"Антивакцинатору" Стахіву обирають "запобіжний": під судом – кілька мітингів та колони поліціїПідозрюваний своєї вини у суді не визнав. Заявив лише, що "допомагав людям захищати свої права".

Запобіжний захід Стахіву суд мав обрати ще 17 листопада, однак він не з’явився на засідання. Врешті підозрюваного до суду доставили силоміць – в ніч на 18 листопада під конвоєм його привезли зі Свалявської міської лікарні (Закарпатська область), де він намагався уникнути суду, посилаючись на погане самопочуття.

Справа Стахіва: що відомо

16 листопада Служба безпеки України заявила про блокування діяльності антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

У спецслужбі заявили, що у їхньому розпорядженні є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу в окремих регіонах.

Автор: Мирослава Бзікадзе