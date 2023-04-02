Він доручив профільним органам опрацювати зміст петиції та поінформувати про результати автора.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Державній службі з етнополітики та свободи совісті опрацювати петицію із закликом не забороняти УПЦ МП.

Відповідь очільника Уряду з'явилася лише 1 квітня, хоч петиція й набрала необхідну кількість голосів ще 15 березня.

"Враховуючи, що порушені у петиції питання мають комплексний характер, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено опрацювати їх та про результати поінформувати автора петиції та Кабінет Міністрів України", - йдеться у відповіді Шмигаля.

Відео дня

Заборона УПЦ МП

З кінця листопада правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату. Під час заходів правоохоронці виявляли пропагандистську літературу, російські нагороди за "звільнення Криму", триколори і символіку так званих "ЛНР" та "ДНР", російські паспорти, значні суми готівки та навіть зброю.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. 27 грудня Конституційний суд України визнав конституційним закон, що зобов’язує УПЦ МП змінити назву у такий спосіб, щоб вона показувала приналежність церкви до Росії. Та поки церква відмовляється виконувати його.

22 січня президент Володимир Зеленський увів у дії рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: