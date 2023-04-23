Анатолій Волошин потрапив у полон разом з іншими захисниками України.

Пастор з Маріуполя Анатолій Волошин близько 300 днів провів у російському полоні. Він потрапив до рук російських окупантів разом з іншими захисниками Маріуполя.

Зазначається, що 64-річний пастор на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну записався до лав тероборони. У боях з росіянами отримав поранення і жив у бункерах заводу "Азовсталь" з іншими захисниками.

У травні 2022 року Волошин потрапив і провів у російських колоніях близько 300 днів. За цей час він був у колонії в Оленівці Донецької області, де росіяни влаштував теракт, і в Довжанську Луганської області. За словами пастора, перед обміном його кілька разів запитували, чи не хоче він залишитися.

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"Я говорив:"ні, у мене сини, я їду в Україну". А вони виправляли:"на Україну", – згадує чоловік.

В рамках підготовки до обміну всім зв'язали руки, на очі натягнути шапки і замотали скотчем. Всю дорогу бранці їхали, нахиливши голови. Їм навіть заборонили говорити.

"Я не міг говорити, сльози душили. Хоча власне сліз не було. Нам дали телефони і теплі костюми. Перш хотів дізнатися, що в Україні відбувається", – розповів пастор.

Обмін полоненими - останні новини

З 24 лютого 2022 року і до кінця березня додому повернулися 1993 українці з російського полону. При цьому РФ ускладнює процес обміну і не погоджується на обмін за принципом "всіх на всіх", а також часто зриває домовленості. Так, за рік росіяни вже тричі зривали повернення додому журналіста УНІАН Дмитра Хилюка. Він досі перебуває в полоні.

16 квітня голова ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що з російського полону повернули ще 130 військових в рамках пасхального обміну. Один з бійців, що повернувся, одразу ж подзвонив коханій, чим зворушив українців.

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