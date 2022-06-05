Він разом з іншими капеланами і волонтерами евакуював понад 1200 маріупольців.

Пастор Геннадій Мохненко пережив справжнє пекло окупації в Маріуполі Донецької області. Він зумів вивезти з міста вихованців свого реабілітаційного центру, але врятувати рідну доньку не зміг - росіяни її вбили.

Як він розповів у сюжеті ТСН, його центр для підлітків росіяни назвали "нацистською базою".

"Те, що сталося з моїм рідним містом – це геноцид, без сумнівів. Вони перетворили моє місто на кладовище", - каже пастор.

Центр Мохненка зараз знищений, в його будинку російська комендатура, окупанти сплять у ліжках його дітей.

"У мене було 35 прийомних дітей, але я не зміг повернутися і вивезти одну мою доньку, вони вбили її", – розповідає Геннадій.

Зараз священнослужитель вирушає в двотижневе відрядження Європою і США, щоб розповісти світу про жахи в Маріуполі.

Що відбувається в Маріуполі

Російські окупанти повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою від озвучених 22 тисяч.

Російські окупанти відправляють у "фільтраційні табори" жителів Маріуполя, які хочуть залишити зруйноване місто, після чого їх депортують у депресивні регіони Росії. Таких таборів чимало на окупованих ворогом територіях України.

3 червня Андрющенко заявив, що російські загарбники ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації" в Маріуполі.

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