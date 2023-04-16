Український військовий отримав від коханої фото та записку.

Український військовий, який повернувся з російського полону, зворушив українців першим дзвінком своїй коханій. Наш захисник п'ять місяців чекав цього моменту.

Щемливе відео оприлюднила керівник Центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. На оприлюднених кадрах відображена перша розмова змученого українського бійця з коханою.

"Привіт. Як ти там? Як у тебе справи? Я вже вдома ... Як я радий тебе бачити! Я мріяв про це всі п'ять місяців", - каже військовий під час дзвінка додому.

Відео дня

Також він отримав конверт з фото, на якому він зображений з коханою, та запискою від дівчини, що весь цей час чекала його повернення додому.

Обмін полоненими - останні новини

З 24 лютого 2022 року і до кінця березня Україна повернула додому 1993 українців з російського полону. При цьому Москва постійно ускладнює процес обміну. Окупанти не погоджується на обмін полоненими за принципом "всіх на всіх", а також часто зриває вже узгоджені домовленості.

16 квітня керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з російського полону ще 130 військових в рамках великого пасхального обміну.

Вас також можуть зацікавити новини: