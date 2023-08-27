Мирослава Бзікадзе
Вперше в історії Сорочинський ярмарок пройшов у Львові / Фото: Мирослава Бзікадзе

Сорочинський ярмарок з львівським колоритом

15:36, 27.08.2023
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Сорочинський ярмарок, який традиційно проходив у Великих Сорочинцях на Полтавщині, через війну вперше в історії проводиться у Львові. УНІАН відвідав подію, яка зібрала понад сотню учасників та дізнався, як їм такі зміни.

Вперше в історії Сорочинський ярмарок переїхав. З Полтавщини до Львова. Організатори заходу ухвалили таке рішення, щоб не наражати учасників у на небезпеку. Адже перебування великої кількості відвідувачів на відкритій території у Великих Сорочинцях під час війни викликає питання – в населеному пункті просто немає належним чином облаштованих укриттів.

Краму на будь-який смак

"Галас, сварка, мукання, мекання, ревіння – все зливається в один безладний гомін. Воли, мішки, сіно, цигани, горшки, баби, пряники, шапки – все яскраве, строкате, безладне метушиться купами і снується перед очима", – так Микола Гоголь у своїй відомій повісті описує динамічну торгівлю на Сорочинському ярмарку на початку ХІХ століття.

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У Львові, звичайно, все набагато скромніше, проте краму тут дійсно на будь-який смак та гаманець. Гуцульські сири, ковбаси, наливки, закарпатські вина, вишивка, іграшки з вовни, ляльки-мотанки, глиняний посуд, є навіть пуховики, мило ручної роботи та парфуми.

Пані Христина приїхала з Івано-Франківщини і привезла на ярмарок покутську кераміку.

"Тут особлива кожна тарілка, – каже жінка. – Все зроблено вручну. Вручну розмальовано. Тому візерунок рідко повторюється".

Пан Петро із Закарпаття привіз з дружиною власні вина. Чоловік давно займається виноробством, має виноградники. Охоче дає пробувати кожного сорту.

"Ось, це більш солодке, це – терпкіше, а оце – сухе. Пробуйте, хто яке любить. Є з винограду, ожини, малини, і навіть троянди", - каже чоловік.

За літр просить небагато – 150 гривень. Він щороку приїжджає на Сорочинський ярмарок. Але, каже, львівський не порівняєш з тим, який проходить у Великих Сорочинцях.

"Там 16 гектарів площа, купа народу. А тут що? Кілька десятків яток, людей мало. Та й більшість – підприємці, мало тих, хто продає свою продукцію. Але ми вдячні й за це. Адже кілька років ярмарку не було – то пандемія коронавірусу, потім війна…" – каже чоловік.

Географія ярмарку не обмежилася лише Україною. Грузин, який вже багато років проживає у Великих Сорочинцях, привіз сюди справжнє грузинське вино, сир сулугуні, різні грузинські соуси та спеції.

Фото: Мирослава Бзікадзе

"Я сири роблю сам, за старовинним грузинським рецептом. А вино – дійсно грузинське. Його мені привезли з Грузії, правда, це було ще до війни", - розповідає він.

Літр грузинського "Кіндзмараулі" коштує 250 гривень, кілограм сиру сулугуні – 300 гривень. Є і подарункові варіанти – два літри вина у декоративних глиняних глечиках за 2 тисячі гривень.

А от гуцульська бринза значно дорожча грузинських сирів – 500-600 гривень за кілограм.

"Щоб зробити кілограм бринзи, потрібно 20 літрів овечого молока. Ви уявляєте, скільки це овець треба тримати? Тож справжньої бринзи ви в Україні не знайдете ніде. Хіба що президенту на стіл поставляють", - каже жінка з Івано-Франківщини, яка привезла сюди свої крафтові сири.

В цілому, захід зібрав понад сотню представників з різних регіонів України. Сюди приїхали народні майстри, виробники різної продукції та творчі колективи. Також людей розважають окремі виконавці - як професійні, так і самодіяльні. У рамках ярмарки проходить всеукраїнський фестиваль народної творчості "Ярмаринка", у якому  беруть участь близько 50 кращих музичних, танцювальних та пісенних колективів і окремих виконавців (всього понад 500 осіб) майже з усіх регіонів України. Серед них – провідні актори Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя, артисти ансамблю "Чураївна" Полтавської обласної філармонії, групи народного співу вокально-хорової студії "Домінус".

Реакція львів’ян

Жителі Львова загалом схвально відгукуються про ярмарок, однак є й ті, хто очікував на більші масштаби.

Фото: Мирослава Бзікадзе

"Я багато чула про Сорочинський ярмарок, проте жодного разу там не була, - розповідає львів'янка Оксана. - Судячи з розповідей та художньої літератури, уявляла собі його таким більш народним – з коровами, гусами, гарбузами... Звичайно, у Львові всього цього нема, він тут більш вишуканий, інтелігентний. Але мені дуже сподобалося. От, купила смаколиків – меду, сиру гуцульського, сулугуні. Дітям придбала іграшки з вовни".

Пані Ганна приїхала до Львова на ярмарок із Жовкви (райцентр за 30 км від міста Лева). Жінка розповідає, що торік дочка-десятикласниця саме читала однойменну повість Миколи Гоголя. Тож вирішили подивитися на власні очі, що це таке.

"Чесно кажучи, чекала більшого. Мало торговців, більшість підприємців. Наприклад, є виробники ковбас, які у Львові чи не на кожному кроці мають свої магазини. Та й чебуреки якось не дуже асоціюються з українською культурою, традицією, тим більше – Сорочинським ярмарком. Словом, бізнес - і нічого більше", - зізналася жінка.

Повітряна тривога – не завада

Сорочинський ярмарок проходить у Львові на території Палацу мистецтв – ятки та павільйони розмістили на подвір'ї та першому поверсі. Коли під час його відвідин УНІАНом пролунала лунала повітряна тривога, охоронець зачинив браму та нікого не впускав.

Фото: Мирослава Бзікадзе

"Можна відчиняти лише на вихід, на вхід нікого не впускаємо! Навіть учасників!", - суворо пояснював він відвідувачам, які намагалися прорватися.

"Але ж там на території багато людей, їм що, не загрожує ракетна небезпека?", - обурювалися присутні, яким довелося стояти під розпеченим сонцем.

"Ми ж не можемо їх в плечі випихати. Попросили вийти, хто хотів, той вийшов, а хто ні – ну, то їх право. Он поліція – їх і питайте", - відповідав охоронець.

На території ярмарку й справді було досить людно. Мами з дітьми розглядали іграшки ручної роботи, чоловіки сиділи в затінку за столиками та пили пиво. Ніхто не зважав на сигнал про небезпеку.

До речі, де найближче укриття, на ярмарку ніде не вказано. Тому питаємо охоронця: "Сказали, десь на Словацького, 1 – Дорошенка, 40. Там якась арка, треба туди зайти і там має бути", - пояснив чоловік.

Фото: Мирослава Бзікадзе

Заради цікавості йдемо туди. Те, що Словацького, 1 – це приміщення головпошти, мабуть, знають лише львів'яни, тим більше, де там розташована арка. Жодних написів чи вказівників немає. Але укриття там справді є. На той момент, коли його відвідав УНІАН, в ньому було кілька жінок із дітьми…

На ярмарку збирають кошти для ЗСУ

Як розповідає керівниця проекту "Сорочинський ярмарок" Світлана Свищева, Сорочинський ярмарок почався за часів навіть не Миколи Гоголя, а його батька.

"Гоголь написав свою відому повість на початку ХІХ століття. На той час Сорочинський ярмарок був ще невеликим, але на сьогодні в Україні є найбільшим. Він єдиний має статус національного. В Європі, я б сказала, теж подібних ярмарків, мабуть, дуже мало", - зазначає Свищева.

За її словами, на ярмарку люди не лише торгують, а й знаходять бізнес-партнерів та укладають угоди. Вона веде цей проект вже 25 років. Каже, за ці роки ярмарок відвідало понад 45 представників різних країн світу.

"Ми представляли ярмарок в Одесі, Естонії, Словаччині, Польщі, Грузії. Тож це не перший виїзний ярмарок. Але мені здається, у Львові – найбільш вдалий. Тут ми співпрацюємо з виставковою компанією – нам підготували павільйони, а це значно зручніше, ніж везти свої", - каже Свищева.

Керівниця проекту зазначила, що учасники ярмарку платять за оренду павільйонів, орієнтовно, 6-8 тисяч гривень за чотири дні. А на вулиці для фастфудів вартість місця приблизно 10 тисяч.

Окрім того, під час ярмарку збирають гроші на потреби ЗСУ, їх передадуть 103-ій бригаді ТрО. Ярмаркуватимуть у Львові чотири дні – з 24 до 27 серпня включно.

Мирослава Бзікадзе

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