Сьогодні кільком учасникам акції обиратимуть запобіжні заходи.

Правоохоронці вручили підозри ще двом учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під будівлею Офісу президента.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Самозахист", який організували прибічники Стерненка для координації акцій.

"Це Євген Строкань і Давид Гаджимурадов. За Євгеном слідкували. Правоохоронці його вичекали у дворі будинку друга. І тоді вручили повідомлення про підозру. Сьогодні у нього суд о 17:30 в Печерському суді", - йдеться в повідомленні.

Їм інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Крім того, зазначається, що о 16:00 в Печерському райсуді Києва лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову, якому вчора повідомили про підозру, та ще трьом учасникам акції під Офісом президента обиратимуть запобіжний захід.

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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Антоніна Доломанжи