Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в хуліганських діях біля Офісу президента 20 березня Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд).
Про повідомляється на Facebook-сторінці Сергія Стерненка.
"Печерський суд дав цілодобовий домашній арешт. Фактично, позбавивши його волі за "розбите скло", - йдеться в повідомленні.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- Акція на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення в день його народження, 20 березня, розпочалась о 19:00.
- Її учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за грат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники акції палили фаєри і кидали їх в бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни ОП, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях Офісу протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників - Влада Сорда. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички. Затриманому повідомили про підозру в хуліганстві з використанням зброї.
- Сьогодні, 23 березня, за ч. 4 ст. 296 повідомили про підозру ще одному учаснику акції, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.
- За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
Читайте такожУ Зеленського відреагували на дії протестувальників під Офісом президента
Справа Стерненка: що відомо
23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
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