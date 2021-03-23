Активіста Влада Сорда підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП під час акції на підтримку активіста Стерненка.

Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в хуліганських діях біля Офісу президента 20 березня Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд).

Про повідомляється на Facebook-сторінці Сергія Стерненка.

"Печерський суд дав цілодобовий домашній арешт. Фактично, позбавивши його волі за "розбите скло", - йдеться в повідомленні.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Антоніна Доломанжи