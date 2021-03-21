В Офісі зазначили - якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт.

За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента буде коштувати приблизно два мільйони гривень.

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Таку заяву оприлюднила прес-служба ОП. Вона також показала відео з наслідками вандалізму, що мав місце напередодні.

«Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.», - йдеться в заяві.

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу про звинувачення Стерненка в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Захаров