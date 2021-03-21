За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента буде коштувати приблизно два мільйони гривень.
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Таку заяву оприлюднила прес-служба ОП. Вона також показала відео з наслідками вандалізму, що мав місце напередодні.
«Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.», - йдеться в заяві.
Акція в підтримку Стерненко: що відбувалося
- Акція в підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - у день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "справедливість - Стерненку, справедливість - всім!".
- Протестуючий висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедиктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри і кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері і стіни офісу президента, а також розливали червону фарбу.
- У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
Справа Стерненка: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.
- Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироком законної сили.
- 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
- Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу про звинувачення Стерненка в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.
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