Техобслуговування тіла. Навіщо, як часто та які саме профілактичні обстеження варто проводити

Чекап - модна назва немодної в Україні процедури. Хоча профілактичне обстеження організму може навіть врятувати життя, українці не часто звертаються до лікарів "без потреби". На що все ж вартує звернути увагу та чи можна пройти чекап безкоштовно?

Аби авто було на колесах, його треба "годувати", доглядати. Як тільки щось в машині застукало чи загуділо, ми мчимо до механіка – такого собі автолікаря. Звісно, можна вдавати, що все гаразд, але тоді є ризик зупинитися і далі не поїхати…

По суті, наше тіло – така ж машина. І от парадокс: якщо про ТО автомобіля ми все розуміємо й діємо, то власний організм кидаємо напризволяще. Як розповіла ТСН.Тижню психолог Аліна Сальнікова, українцям наче незручно звертатися до лікарів, тому, найчастіше, усі… терплять.

Якщо мовою цифр, то, наприклад, з 14 мільйонів українок мамографію з початку 2021 року зробили лише 239 тисяч. А це одна з найпростіших і доступних процедур! Звісно, є надія – ті, які не увійшли до держстатистики, перевірилися у приватних клініках. Однак згадайте, чи є серед тих, хто дбає про себе, особисто ви? І взагалі, коли ви були у лікаря для профілактики, не маючи явних симптомів хвороби?

То як же пройти ТО свого тіла? ТСН.Тиждень вирушив до терапевта. За словами завідувачки терапевтичного відділення Катерина Пашкової, перша причина для чекапу – вік. Після 30 років жінці варто відвідати гінеколога (чоловікові – уролога), дерматолога, пройти оцінку щитоподібної залози. Друга причина – вроджені фактори ризику.

"Чи не було онкопатології, цукрового діабету чи серцево-судинні у близьких родичів", - пояснює ТСН.Тижню Катерина Пашкова.

Саме так діє мама шестимісячної крихітки, генетик Даша Парамонова.

"Варто проаналізувати інформацію, зателефонувати бабусі (завжди в сім’ї є якась тітонька, яка все про всіх знає), розпитати, хто чим хворів… Я знаю свій фокус уваги. У моїх бабусь – у всіх – серцево-судинні проблеми", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Тож щоб вберегтися самій, жінка стала на спортивний килимок, і, крім зміни способу життя, взялася й за щорічні осінні обстеження.

"Роблю усе пізньої осені. Чим ще займатися? На пляж не підеш, то можна піти в лікарню", - каже вона ТСН.Тижню.

І якщо спочатку чекап організму робила з цікавості, то тепер це усвідомлена відповідальність перед собою, родиною й дитиною, якій потрібна здорова мама.

Даша Парамонова розповіла ТСН.Тижню, як під час чекапу у неї виявили вузлики у щитовидці: "Це ще не була проблема, але вже початок проблеми. І якби я не почала щось робити, коли дізналась, то все могло б перерости у щось погане".

Врешті лікування на "початку проблеми" таки дало результати.

"Востаннє УЗД щитоподібної залози я робила два тижні тому, і вузликів вже немає", - похвалилася жінка ТСН.Тижню.

Вона переконана: не страшно щось знайти під час перевірки, страшно помітити проблему, коли вона вже запущена. Адже, якщо лікувати хворобу на ранніх стадіях, ефективність лікування більша. Та й профілактика дешевше, ніж лікування.

Однак Даша Парамонова все одно радить фінансово готуватися до чекапу заздалегідь.

"Часто люди відкладають гроші на подорожі, я так само відкладаю на своє здоров’я, - розповідає вона ТСН.Тижню. – Вже навіть знаю лайфхаки, які лабораторії й коли роблять знижки, або де можна дешевше зробити УЗД".

На жаль, в Україні таких, як Даша, критично мало. Найчастіше профілактичні огляди проходять ті, кого, по суті, до лікарів відвели за руку.

"Держава наголошує на необхідності проходження медичних оглядів, зокрема неповнолітніх, вагітних… Також мають проходити огляди працівники закладів освіти, харчування, ті, хто працює в шкідливих умовах, робітники заводів тощо. І держава забезпечує їм таку можливість", - розповідає ТСН.Тижню державний експерт МОЗ України Марта Мельник.

За її словами, річ у тім, що, поки українці ігнорують проходити таке ТО свого тіла, щороку в нашій країні (як і в цілому світі) від неінфекційних захворювань помирають 80% населення. "Мова йде про групу серцево-судинних захворювань, хронічних обструктивних захворювань легень, онкологічних захворювань та цукрового діабету", - розповіла Марта Мельник ТСН.Тижню.

І цей показник, впевнені лікарі, можна було би знизити. Та, на жаль, ми терпимо до останнього і на огляди не йдемо.

"Зазвичай у наших людей низька самооцінка, вони не прислухаються до своїх бажань, не слідкують за собою. Вони багато працюють, заробляють гроші, але зовсім не звертають увагу на себе. Тобто вони краще витратять кошти, зароблені своїм здоров’ям, на автомобіль, телефон або нове пальто, але навряд на те саме здоров’я", - каже ТСН.Тижню психотерапевт Аліна Сальнікова.

Особливо це стосується чоловіків. Вони найчастіше їдуть у лікарню гордо, на кареті, щоправда, це карета швидкої допомоги. А єдиний - хто змушує їх зробити огляд раніше - жінка.

"Вони не люблять звертатися за допомогою. Особливо, якщо нічого не болить. Тому зазвичай жінка організовує візит", - розповідає ТСН.Тижню терапевт Катерина Пашкова.

Тож не дарма, за словами медиків, під час профілактичних оглядів у чоловіків знаходять патології, які потрібно негайно коригувати…

Старість починається не тоді, коли ми бачимо у себе перше сиве волосся чи зморшки. Цей процес зовні може бути геть непомітним. Молоді клітини замінюють старі неохоче, і цей процес з кожним роком уповільнюється. Помітити його можна після 30 років. Тож, навіть почуваючись абсолютно здоровим, варто пройти огляд організму.

Які обстеження повинен проходити кожен начебто здоровий українець після 30-ти, аби потім не лишати всю зарплату в аптеці?

Загальний аналіз крові наразі коштуватиме, приблизно, 200 грн. Також варто здати біохімічний аналіз крові – 600 грн. Тест на холестерин – 350 грн, аналіз сечі – 150 грн. Не зайвим буде рентген легень – 375 грн, УЗД черевної порожнини та УЗД серця – 400 та 500 гривень відповідно. А окрім УЗД потрібна ще електрокардіограма – 200 грн. Жінкам ще – гінеколог та УЗД грудей, приблизно 400 грн за кожне з обстежень. А у чоловіків замість гінеколога – уролог – 500 гривень.

Отже, ТО організму коштуватиме, приблизно, 4 тисячі гривень. І десь п’ять годин часу.

Після сорока років процедур більше. Відповідно – більше грошей: близько 5-6 тисяч гривень.

Після 40 років у жінок УЗД грудей змінюється на Мамографію – 600 гривень. А у чоловіків до обов’язкового списку додається УЗД простати (200 гривень) та аналіз крові на онкомаркер (PSA - 300 грн). Також і чоловікам, і жінкам після 40 років треба робити колоноскопію – ще 1000 гривень. Але рак кишківника займає друге місце за поширеністю у світі.

Всі ці аналізи не дешеві. Але це значно дешевше, аніж лікувати серйозну запущену хворобу. До того, ж усі ці обстеження можна зробити в державній клініці безкоштовно.

"В приватних клініках це такий бізнес. Іноді пакети чекапу навіть не завжди обгрунтовані, в деяких випадках аналізи притягнуті за вуха. Якщо підняти доказову базу, то так багато обстежень не треба проходити, як приватні клініки пропонують", - розповідає ТСН.Тижню доктор медичних наук, сімейна лікарка Ірина Волошина.

Щоправда, в державних клініках і безкоштовно чекап може розтягнутися на місяці.

"Наприклад, буває, що на стотисячне місто є лише один мамограф. Тому до того, що ви записані на обстеження безкоштовно, але є черга, потрібно ставитись з розумінням. Так відбувається у всьому світі. Черга може бути на кілька місяців", - каже Ірина Волошина.

Читайте такожРак легені забирає понад 9 тисяч українців щороку: як мінімізувати ризики хвороби

Тому готуватися варто заздалегідь. І пам’ятати, що вікові рекомендації доволі умовні, адже розраховані на ідеального здорового українця. "Наприклад, якщо ви прийшли до лікаря, а він виявив, що у прямих родичів була онкопатологія, то вам рекомендують розпочати скринінг раніше. За 5-10 років від того віку, коли було виявлено онкопатологію у ваших родичів", - розповідає ТСН.Тижню Катерина Пашкова.

Ретельно відслідкуйте усі фактори ризику. І навіть свій психологічний стан. Бо, наприклад, у США та й у деяких наших клініках, паралельно з УЗД пацієнтам рекомендують проходити тест на депресію й тривогу. Особливо жінкам після тридцяти.

Якщо хочете "їхати" довго і комфортно, тестіть не лише своє авто, а й своє тіло. Адже водій все ж важливіший за машину.

Ніна Грушецька, Олександр Аліфанов, Валентин Шилко, Даніель Косаковський

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter