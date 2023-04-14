При цьому він зазначив, що треба перевіряти, куди пішли ці гроші.

Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) десятки мільйонів гривень обігу на рік.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LIGA.net. "Є багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – пояснив ситуацію Ткаченко.

При цьому він підкреслив, що треба розібратися, на що пішли пожертви в Лаврі: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".

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Ситуація навколо Кєво-Печерської лаври

10 березня заповідник "Києво-Печерська Лавра" розірвав договір оренди територій і будівель комплексу зі Свято-Успенським монастирем з УПЦ МП. Через це ченці мали покинути територію Лаври не пізніше 29 березня. З тих пір відбулося кілька сутичок, внаслідок того, що представники УПЦ МП не бажали виїжджати з Лаври.

12 квітня після декількох невдалих спроб Комісії Мінкульту таки вдалося почати роботу з опису майна на території Києво-Печерської Лаври.

А предстоятель Православної церкви України - митрополит Епіфаній анонсував, що на Великдень проведе службу в Києво-Печерській лаврі.

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