У комісії зазначили, що УПЦ МП здійснила пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) нарешті почала свою роботу на території Києво-Печерської Лаври.

Про це йдеться у повідомленні МКІП. "Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод", - йдеться у повідомленні. Також члени кмісії оприлюднили фото того, що побачили у приміщеннях Лаври після російських священників.

"Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП", - прокоментували у комісії побачене.

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"Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 Крмінального кодексу "незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини"", - заявили у МКІП.

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври

10 березня заповідник "Києво-Печерська Лавра" в односторонньому порядку розірвав договір оренди територій і будівель комплексу зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Через це ченці УПЦ МП повинні покинути територію Лаври не пізніше 29 березня. З тих пір відбулося кілька сутичок, внаслідок того, що представники УПЦ МП не бажали виїжджати з Лаври. Також вони перешкоджали роботі Комісії, яка хотіла провести опис у Лаврі.

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