Підліток отримав поранення 19 квітня / фото pixabay.com
У Черкасах помер дев’ятикласник Артем Попов, який місяць тому отримав поранення в тирі.
Про це повідомляє Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.
«На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2», - йдеться у повідомленні.
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Що відомо?
- 19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень дістав поранення під час тренування з кульової стрільби.
- Хлопця з пораненням голови госпіталізували у тяжкому стані.
- За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України.
- Правоохоронці затримали тренера-викладача відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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