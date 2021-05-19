У Черкасах помер підліток, який прострелив собі голову в тирі

Місяць тому 14-річний школяр дістав поранення під час тренування з кульової стрільби.

У Черкасах помер дев’ятикласник Артем Попов, який місяць тому отримав поранення в тирі. Про це повідомляє Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. «На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2», - йдеться у повідомленні. Читайте такожУ Черкасах підліток прострелив собі голову в тирі (відео) Що відомо? 19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень дістав поранення під час тренування з кульової стрільби.

Хлопця з пораненням голови госпіталізували у тяжкому стані.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали тренера-викладача відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Світлана Макринська

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