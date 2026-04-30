Український шаріат: нові 'моральні норми' Цивільного кодексу

Новий Цивільний кодекс України, який депутати підтримали у першому читанні, певно, найбільш "скрєпний" документ, проголосований теперішнім складом Ради. УНІАН розбирався, що з ним не так.

Трохи більше десяти років тому, після Революції Гідності і початку російської окупації Криму та частини Донбасу, Україна, нарешті, позбавилась від такого рудименту, як Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Адже чиновники не стільки захищали мораль, як розводили бюрократію навколо будь-якого "аморального", з їхньої точки зору, питання.

Однією з головних претензій до роботи цього органу з боку правозахисників та громадських організацій була, власне, розмитість та суб’єктивність формулювань. Простими словами, як саме тлумачити і трактувати "суспільну мораль" мали вирішувати не найморальніші в країні люди.

Врешті, навіть Верховний суд (у справі №480/85/19) наголосив, що саме поняття суспільної моралі є оціночним, і у кожному випадку "порушення" такої норми має враховувати фактичні обставини. Тим більше, що з плином часу у будь-якому суспільстві змінюються якісь традиції та культурні цінності, а вони й формують цю саму мораль…

Здавалося б, на цьому можна було б поставити крапку, але…

Восени 2025 року у парламенті з’явився проєкт нового/оновленого Цивільного кодексу України - 9 томів, майже 800 сторінок… Навіщо, якщо попередній так-сяк працює?

Пояснення було простим і логічним: зважаючи, що Україна прискорено рухається до Європейського Союзу, потрібно оновлювати законодавство, аби воно відповідало нормам європейського права. Та майже одразу після появи відповідного законопроєкту десятки українських правозахисних організацій звернули увагу: те, що в ньому написано, дуже далеке від європейських правових реалій і обіцянок України в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Кодекс без прогресу

Один з яскравих прикладів: в дорожній карті щодо верховенства права прямо зазначено, що Україна бере на себе зобов’язання розробити й прийняти законодавство про реєстровані цивільні партнерства. Але, як зазначала в ефірі "Громадського радіо" адвокатка, експертка БО "Марш жінок" Оксана Гузь, ця редакція Цивільного кодексу "фактично ставить на цьому хрест". Тобто, представники ЛГБТІК+-спільноти для держави просто не існують - ні як подружжя, ні навіть як партнери.

В українському законодавстві сім’я визначається виключно як шлюб між чоловіком та жінкою. І хоча у судовій практиці вже чимало випадків, коли одностатевим парам вдавалося встановити факт спільного проживання однією сім’єю, автори Цивільного кодексу на такі речі просто заплющили очі. Тим самим, обмеживши такі родини в багатьох сферах – від питань виховання дітей та спільного майна до впорядкування похорону партнера та спадкування. Ба більше, в законопроєкті є норми, згідно з якими навіть вже чинний шлюб може стати недійсним, якщо хтось із подружжя змінить стать…

І хоча багато хто в депутатських рядах волів би звести всю історію з обуренням навколо Цивільного кодексу до теми виключно "нетрадиційних" сімей, мова не лише про ЛГБТІК+-спільноту.

"Від нового Цивільного кодексу дійсно хотілося прогресу, кроків уперед, у майбутнє… Але в ньому немає регулювання багатьох форм цивільних партнерств, які вже існують як в світі, так і в Україні", - зазначає партнер Miller Law Firm Артем Крикун-Труш.

Серед них, приміром: партнерства без шлюбу, коли люди живуть разом роками, ведуть спільний бюджет, купують майно, але не хочуть або не можуть одружитися; партнерства з роздільним проживанням, коли люди є парою, але живуть у різних містах або країнах; повторні та змішані сім’ї, коли є діти від попередніх стосунків, кілька дорослих, складні фінансові та батьківські ролі.

Юрист звертає увагу, що в кодексі взагалі не врегульовані права цивільного партнера у відносинах з третіми особами, зокрема домовленості між партнерами про майно та фінанси.

"Якщо ти не "чоловік" чи "дружина", то ти часто - ніхто, - зазначає він. - Люди можуть домовитись як завгодно, але ці домовленості не будуть мати статусу та захисту… Виходить, будь-яку нестандартну модель можна відсікти через "доброзвичайність"".

"Доброзвичайність" - стара нова скрєпа

Автори оновленого Цивільного кодексу визначають "доброзвичайність" як "сукупність моральних норм і принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних у суспільстві уявлень про належну поведінку, усталену у суспільстві".

З одного боку, ця концепція - boni mores (гарної поведінки, чеснот чи моральних норм) - є фундаментальним принципом сучасного права в ЄС. І, звісно, коли репутація, гідність та добропорядність членів суспільства стає інструментом для цивілізованого розв’язання різних суперечок, це можна лише вітати.

Та, з іншого боку, репутація, гідність та добропорядність - далеко не найпоширеніші чесноти у тієї частини українського суспільства, яка перебуває при владі. Вкупі з розмитим поняттям "моральних норм і принципів" це означає, що визначати, що "доброзвичайно", а що - ні, а також вершити чужі долі, цілком ймовірно, будуть не найморальніші люди в країні. Як це й було багато років тому…

Власне, за гаслами "доброзвичайності" в оновленому Цивільному кодексі ховаються яскраві приклади радянського домострою, коли держава допомагатиме громадянам жити правильно.

Як зазначає народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун, попри те, що до першого читання з кодексу прибрали найбільш дражливу норму про фактичний дозвіл на одруження у 14 років, неприємний дух закону від того не змінився.

Приміром, в документі йдеться, що суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає "доброзвичайності".

"Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам не морально та неетично, вас будуть пробувати помирити… Це - місяці на судові засідання та зустрічі з людьми, які пхатимуть носа у особисте життя двох дорослих людей, які ухвалили рішення, що їм краще будувати свої життя окремо", - наводить приклад депутатка.

А якщо у шлюбі ще й є діти, то вживати заходів для примирення пари, згідно з оновленим Цивільним кодексом - обов’язково. Бо це також спрямовано на "досягнення між ними домовленості щодо питань батьківської відповідальності".

"Перейти одразу до питання розподілу "батьківської відповідальності" не можна. Спочатку всім обов'язково треба пройти етап "мирись-мирись". Без варіантів, - обурюється Інна Совсун. - Це настільки чиста, еталонна дичина, що будь-які епітети: "абсурдно, принизливо, по-iдioтськи" - просто зайві".

Хто і як визначатиме аморальність?

Щоб зрозуміти це обурення, достатньо уявити, що жінка не може швидко і просто отримати розлучення з чоловіком, який її б’є чи ґвалтує. Бо держава чомусь вирішила, що в межах "доброзвичайності" цій жінці ще треба пожити з насильником ще випробувальний термін. Авжеж, за цей час він припинить її бити і ґвалтувати. І дітям цієї пари теж стане краще…

Але й тим, хто радіє "поверненню патріархату" насправді радіти не варто. Адже новий Цивільний кодекс працюватиме на обидва боки. Приміром, в ньому є заборона задоволення позову на розлучення протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження, окрім окремих випадків.

Уявіть, що ваша дружина завагітніла від іншого, ви про це знаєте, плануєте розірвати шлюб, але її все влаштовує, як є. Уявили? Отже, поки немає спростування факту вашого батьківства (через генетичний тест, згоду на який має дати дружина), офіційно батько саме ви. І, за законом, маєте забезпечувати жінку і немовля. А коли спливуть ці рік і дев’ять місяців, можна буде піти в суд та… отримати припис на примирення в обов’язковому порядку (бо ж дитина). І це ще, мінімум, півроку.

"Проблема в тому, що конфліктні сім’ї не "лікуються" примусовим примиренням, а іноді це прямо шкодить (особливо в ситуаціях токсичних або насильницьких стосунків)… Обов’язкові заходи примирення, особливо при наявності дітей, виглядають як турбота держави. Але з точки зору правозастосування це - затягування процесу, додаткові витрати, втручання в приватне життя…", - зазначає адвокатка Наталя Лісневська.

Вона звертає увагу, що це створює штучний попит на юридичні послуги та навантаження на судову систему. А держава з арбітра перетворюється на морального модератора сімейних стосунків.

Не менша дичина - зафіксована в законопроєкті така норма: якщо на думку колишнього чоловіка його дружина поводилася "негідно" (мова не лише про зраду, а навіть про аморальний вчинок), то після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Хоча тут депутатському корпусу варто згадати, скільки серед них тих, хто сам попадався на сімейній зраді (не кажучи вже про різні аморальні вчинки). Бо чия б корова…

І ще одна, просто пекельна у своїх непослідовності норма: законопроєкт передбачає, що встановлення певних відмінностей, обмежень чи привілеїв у відносинах не вважається дискримінацією, якщо це необхідно для "захисту доброзвичайності". Якщо детальніше, то в Україні не можна дискримінувати людей за статтю, віком, станом здоров’я, расою, кольором шкіри, стилем одягу, зовнішністю, видом статури, особливостями будови тіла, наявністю ознак інвалідності, вагою, зростом, голосом, порушенням рухових функцій, манерою поведінки, політичними, релігійними чи іншими переконаннями, етнічним, соціальним походженням, майновим станом тощо...

"Не можна, але якщо це потрібно для "захисту доброзвичайності", тоді можна. Це як узагалі? Наведіть мені хоч один приклад, коли будь-яка дискримінація стає прийнятною, бо вона відповідає уявленням про "доброзвичайність"?", - зазначає депутатка Інна Совсун.

Та і це ще не все.

Хто нахапав, той і правий

Депутатка попереднього скликання парламенту, юристка Вікторія Пташник впевнена, що з прийняттям такого Цивільного кодексу суди будуть просто завалені позовами, зокрема майновими.

"Навіть з поверхневого огляду законопроєкту кидається в око, наприклад, визнання договорів недійсними. Тобто, тепер в суді треба буде доводити дійсність договору, а не навпаки. Приміром, ви продали річ, отримали гроші, передали річ покупцю, той покористувався трошки і написав вам лист про визнання договору недійсним, а далі - повертайте кошти, або подавайте в суд і доводьте, що договір був дійсним", - зазначає вона.

Або ще одна цікавинка – "недобросовісно-добросовісний набувач": якщо хтось заволодів чужим нерухомим майном і продовжує ним володіти протягом десяти років, то він набуває право власності на це майно.

"Тобто, захопили ділянку в лісі, пройшло десять років, і не потрібні ніякі рішення…", - констатує юристка.

Сюди ж можна додати розділ 9 – "Посідання" - так званий контроль за річчю без права на неї. "Це може працювати щодо нерухомого майна через заняття, огородження… А далі прописана можливість набуття права власності після спливу певного строку для особи, яка здійснює таке "посідання"… Отже, приїхали, встановили огорожу, отримали "посідання", повідбивались з охороною від активістів, "попосідали" певний час - маєте законне право власності, а справжнього власника позбавлять його прав на майно (статті 568-591)… Причому підставою припинення права особи на нерухомість може стати помилковий запис або несанкціоноване втручання в публічний реєстр", - вважає вона.

У статті 4 оновленого Цивільного кодексу йдеться, що він є головним актом цивільного законодавства України. На жаль, в такому вигляді цей документ ніяк не покращить життя українців. І хоча після першого читання депутатів вже не закликати не голосувати за цю ганьбу, всі вони зараз просто зобов’язані відреагувати на кожне зауваження громадськості, подати поправки і виправити це. Скрєпи в Україні не приживуться.

Тетяна Урбанська