Одна людина може купити 2 листа по 3 марки на 1 замовлення.

"Укрпошта" розпочала продаж марки "Русскій воєнний корабль … Всьо!" на чотирьох інтернет-майданчиках.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський в Telegram.

"О 11:00 продаж наших відомих марок "Корабель ВСЬО" почнеться одночасно в 4 Інтернет - магазинах: Укрпошта, Розетка, Пром та Каста", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, марку можна замовити на таких ресурсах:

-Укрпошта: https://postmark.ukrposhta.ua/

-Розетка: https://rozetka.com.ua/seller/ukrposhta

-Каста: https://kasta.ua/supplier/dd38c2f9-2796-4947-a11d-749fa01ad52f/

-Пром: https://ukrposhta.prom.ua/

"Ліміт однаковий - 2 листа по 3 марки на 1 замовлення. Також є можливість додати благодійний внесок на ЗСУ", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

13 квітня українські військові влучили у російський крейсер "Москва" з протикорабельної ракетної системи "Нептун", завдавши йому серйозних пошкоджень. Пізніше в Росії підтвердили, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис.будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражів буде виділено на подарунки офіційним делегаціям, до музеїв тощо.

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