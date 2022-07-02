Обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00.

В Донецькій області скорочено комендантську годину.

Відповідне розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині підписав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00. Закликаю всіх відповідально ставитися до обмежень. Це — питання особистої та громадської безпеки", - зазначив він у Telegram.

Як повідомляв УНІАН, з 23 травня в Донецькій області комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

24 червня російські окупанти ввели комендантську годину в Маріуполі. У місті комендантська година діє так: для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00, для всіх інших з 23:00.

Вас також можуть зацікавити новини: