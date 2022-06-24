Порушення карається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором.

Окупанти ввели комендантську годину в Маріуполі.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Режим гетто. У Маріуполі діє комендантська година. Для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00, для всіх інших з 23:00", - зазначив він.

За словами Андрющенка, порушення карається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором.

Ситуація в Маріуполі:

Станом на 20 червня в окупованому Маріуполі люди по чотири години стояли на спеці в черзі за хлібом. Також в місті почали грабувати пенсіонерів.

Станом на 22 червня 2022 року в Маріуполі вся лінія оборони окупантів була прикрита "живим щитом".

Окупанти будують модульні багатоквартирні будинки для жителів міста. За кількасот метрів від будинків - готують лінію оборони, включаючи обкопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як "живий щит".

Станом на 23 червня в Маріуполі дорослих чоловіків мобілізують під виглядом працевлаштування в охоронну фірму, а підлітків записують в молодіжні військово-патріотичні організації.

Вас також можуть зацікавити новини: