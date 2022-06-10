Вона почнеться о 22:00 11 червня та закінчиться о 05:00 13 червня на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів.

На більшості території Запорізької області у ці вихідні діятиме подовжена комендантська година.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області, та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, подовжена комендантська година вводиться на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів Запорізької області.

"Вона почнеться о 22:00 11 червня та закінчиться о 05:00 13 червня. Нагадуємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток", - додали в ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області відбулася ротація окупаційних військ. На окупованих територіях серед колаборантів почалися сутички через спрагу наживи та влади.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська окупували майже 60% території Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: