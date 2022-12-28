З наступного року "Укрпошта" буде надсилати марки одразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця.

Компанія "Укрпошта" готує три випуски нових марок на січень – лютий наступного року. У 2023 році випусків буде більше, але тиражі будуть менші.

"Так вийшло, що останні випуски – Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя – були розкуплені майже за лічені дні, і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок", - повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Telegram.

Крім того, Смілянський відмітив, що з наступного року "Укрпошта" буде надсилати марки одразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця. За його словами, у 2023 році випусків буде більше, але тиражі будуть менші.

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"Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень – лютий", - анонсував гендиректор "Укрпошти".

Щоб не пропустити марки наступного року, він запропонував підписатись на філателістичний абонемент "Укрпошти". Тоді можна буде придбати всі марки у кількості від 1 до 3 штук з безкоштовною доставкою.

Марки від "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

24 серпня "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України. 1 вересня було презентовано першу благодійну марку "Пес Патрон".

14 жовтня "Укрпошта" запустила марку "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників та захисниць України. 4 листопада введено в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!".

11 листопада випущено пам'ятну поштову марку "Херсон – це Україна!". До Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня, випущено марку "Зброя Перемоги". 15 грудня "Укрпошта" відкрила передзамовлення новорічної марки "Переможного Нового року!". 23 грудня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells", яка є заключною в циклі марок, випущених у 2022 році.

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