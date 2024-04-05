В Міністерстві оборони вперше розкрили, що передбачатиме новий спосіб мобілізації.

В Україні запровадять смарт-мобілізацію. Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - сказала Черногоренко.

За її словами, це буде продовженням впровадження рекрутингового підходу, оскільки військовозобов'язаний буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору. Питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі.

"Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", - додала вона.

ЗСУ наразі - це найбільший працедавець у країні і він може боротися за найкращих людей із цивільного життя "і тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими", зауважила посадовиця.

"До речі, армія зараз неабияк наситилися цивільною експертизою, цивільними звичками, культурою цивільною. В армії служать люди з великих компаній. Так, у мене в команді працює військовослужбовець, який повернувся з Каліфорнії, де будував стартапи. Він просто сів у літак, повернувся в Україну і мобілізувався в 47-у бригаду. І все. Тут більше нічого не можна сказати. Це приклад, як цивільні люди збагачують армію. І це збагачення треба "ловити", - зауважила вона.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці. Він наголосив, що від цього не виграє ні армія, ні громадяни, які бояться виходити на вулицю. При цьому Лубінець зазначив, що співробітники Нацполіції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".

Варто зазначити, що днями президент України Володимир Зеленський підписав закони про зниження призовного віку до 25 років, а також про електронний кабінет військовозобовʼязаного.

У Міноборони запевнили, що у законі про е-кабінет немає жодного положення про електронні повістки.

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