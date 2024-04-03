За словами Дмитра Лубінця, від цього не виграє ні армія, ні громадяни України, які бояться виходити на вулицю.

Співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК) не можуть затримувати громадян України на вулицях. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", – вважає омбудсмен.

За його словами, прикладом коректної поведінки ТЦК в умовах, коли в них є перелік осіб, які ухиляються від мобілізації, є дії центру у Полтавській області, де військові звернулися до Національної поліції зі списками осіб, які мали б з’явитися до ТЦК, але не зробили цього.

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"А якщо треба проводити так звані рейди, то до складу цієї групи обов'язково повинні бути долучені представники Національної поліції. Саме вони перевіряють документи. Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає", – пояснив Лубінець.

Він додав, що саме співробітники Нацполіції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги". При цьому омбудсмен виступає проти розширення повноважень ТЦК, що пропонувалося у першій редакції законопроекту про нові правила мобілізації.

Останні скандали зі співробітниками ТЦК

Днями стало відомо про напад жінок на авто ТЦК. На відео з місця інциденту жінки кричать, що автомобіль ТЦК та СП мав би бути на фронті для вивезення поранених.

Згодом стало відомо, що одна з жінок, яка напала на авто військових ТЦК, понесе покарання. Поліція почала відповідне розслідування.

Також УНІАН повідомляв, що на Львівщині посадовиця ТЦК виключила з військового обліку 17 чоловіків. Суд призначив жінці 4845 гривень штрафу.

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