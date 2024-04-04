Він пояснює це тим, що всі не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це ж по-різному може трактуватись.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки було історій, коли йому потрібно було з'ясовувати з ТЦК гучні випадки.

"Понад тисячу у 2023-му. В цьому році - вже більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше... Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання", - сказав він в інтерв’ю "Суспільному".

Він пояснює це тим, що всі не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це ж по-різному може трактуватись.

Відео дня

"На думку багатьох, буде так, що він - герой, затримував ухилянтів. А на думку іншої частини України, він буде людиною, яка порушила права громадянина", - сказав Лубінець.

Омбудсман переконаний, що ми не можемо навіть уявити, що відчувають військові на передовій.

"Це надзвичайно складно. Але це не означає, що інші не воюють. Треба давати юридичну оцінку людині, яка відмовляється від конституційного обов'язку захищати державу. Але це не означає, що після затримання її можна бити, ще й фільмувати це. Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду. За всіма такими випадками спостерігають наші міжнародні партнери. Які потім вирішують, чи надавати Україні допомогу, чи ні. Чи наближати Україну до вступу до ЄС, чи ні", - додав він.

На його думку, повинні існувати паралельні системи призову та вербування.

"З одного боку, надайте можливість громадянину обрати підрозділ, військову професію. З іншого - чи повинні все ж таки проводитись наступні мобілізаційні кроки? Напевно. Я взагалі вважаю, багато чого запропонованого в законопроєкті можна було зробити постановами уряду. Законопроєкт повинен був всіх об'єднати. Але чомусь він став каменем розбрату. Хтось за нього, хтось категорично проти, але всі його обговорюють", - заявив Лубінець.

Порушення закону співробітниками ТЦК

У серпні мобілізований з Одеської області помер у перший день служби. У соціальних мережах місцеві жителі повідомили, що помер 29-річний Борис Глушак, який мав інвалідність із дитинства. Люди звинувачують у смерті чоловіка військкомат і лікарів "оптимізованої ВЛК", які за 20 хвилин "обстежили" Глушака і визнали придатним до служби.

Відео, що гуляють інтернетом, де українських чоловіків хапають на вулиці для мобілізації, - поодинокі інциденти. Масштаб явища цілеспрямовано перебільшують російські "тролі", заявило виданню The Times джерело в СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: