Бойові командири розповідають, що людей, які до них приїхали після підготовчих моментів, не направляють на передову, наголосив Лубінець.

Багато людей уникають спілкування з військовими, оскільки очікують, що їм дадуть повістку і на наступний день відправлять на передову. На це звернув увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Чому багато людей уникають спілкування з військовими? Бо очікують, що їм дадуть повістку і на наступний день відправлять на передову. Хто у нас проводив інформаційні кампанії? Коли б роз'яснювали, що буде довготривалий процес підготовки, можливо, за кордоном, що після цього буде психологічна підготовка. Бойові командири розказують, що людей, які до них приїхали після підготовчих моментів, не направляють на передову. Спочатку вони спілкуються з тими, хто вже воював. Потім змішують групи, щоб поруч з людиною не освіченою була освічена, щоб передавала досвід", – пояснив він в інтервʼю "Суспільному".

В одному з останніх інтервʼю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що новобранці мають проходити навчання. Проте, за словами омбудсмана, "Сирський повинен казати, не вони "мають", а вони "пройдуть" підготовку мінімум 2-3 місяці, а до цього 100% не потраплять на передову".

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"Дійсно, є ганебні випадки, коли хлопців мобілізували, через декілька днів вони були на передовій і загинули. Чи бачили ви хоч одну людину, яка за це понесла покарання? Коли виходить головнокомандувач, він повинен найперше сказати: мінімум три місяці підготовка. Друге: по всіх подібних випадках ми розібралися, от конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання. Інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів і будуть і далі ці історії, яких насправді не дуже багато", – резюмував Лубінець.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці. Він наголосив, що від цього не виграє ні армія, ні громадяни, які бояться виходити на вулицю. При цьому Лубінець зазначив, що співробітники Нацполіції "мають право зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги".

Варто зазначити, що днями президент України Володимир Зеленський підписав закони про зниження призовного віку до 25 років, а також про електронний кабінет військовозобовʼязаного.

У Міноборони запевнили, що у законі про е-кабінет немає жодного положення про електронні повістки.

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