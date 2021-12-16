Замість військових комісаріатів тепер будуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

В Україні замість військових комісаріатів тепер будуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони України, це передбачено внесеними у середу, 15 грудня, на засіданні уряду змінами до Положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Зазначається, що вказане Положення, затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 року №352, приведено у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку".

Зокрема зміни стосуються уніфікації термінології. Так, в тексті Положення "військові комісаріати" замінюються на "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", а "військові комісари" - на "керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

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Крім того, уточнено порядок оформлення облікових документів для осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування.

Також зміни до Положення внесені в частині, що стосується удосконалення окремих питань взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, організаціями, установами, підприємствами у питаннях обліково-призовної роботи.

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Автор: Інна Андаліцька