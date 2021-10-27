Чоловік неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував у списках на розшук.

На Закарпатті призовник настільки не хотів іти в армію, що намагався втекти прямо з військомату. Чоловік вистрибнув з вікна, коли його привели до дільниці в Ужгороді для складення протоколу - українець неодноразово ухилявся від явки.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Так, 27 жовтня правоохоронці затримали громадянина України, який підлягає призову на строкову військову службу, проте не поспішає йти до армії. Чоловік неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував у списках на розшук.

Українця доставили до призовної дільниці, щоб там на нього склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею про порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Проте чоловік вирішив "захищатися до останнього". Він вистрибнув з вікна другого поверху військкомату.

Читайте такожВ аеропорту "Херсон" затримали українця, який допомагав із призовом до армії РФЗа даними прес-служби, своїми діями чоловік наразив на небезпеку власне життя та отримав травми. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

"На даний момент вказаний випадок вивчається органами національної поліції України на предмет наявності в діях даного громадянина ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 335 Кримінального Кодексу України про ухилення від призову на строкову військову службу", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 1 жовтня в Україні почався осінній призов 2021. Уряд встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 осіб

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Автор: Поліна Кузенко