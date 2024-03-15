Чиновник наголосив, що державі критично необхідна допомога союзних країн.

Видатки державного бюджету України значно перевищують доходи, тому Україна гостро потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, за перші 2 місяці цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 305 млрд грн податків та зборів, а також грантів від партнерів.

При цьому видатки за ці два місяці тільки із загального фонду держбюджету склали 424 млрд грн.

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"Тобто, попри те, що ми суттєво підвищили нашу фінансову самодостатність за два роки, ми все ще дуже потребуємо бюджетної підтримки з боку наших союзників", - наголосив Шмигаль.

Також він подякував міжнародним партнерам, які фінансово підтримували та продовжують підтримувати Україну.

Міжнародна допомога Україні - останні новини

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Україна напрацьовує варіанти на випадок недоотримання очікуваної фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки, навколо якої йдуть перемовини у Палаті представників Конгресу США.

За його словами, Україна при цьому отримує постійні запевнення з боку уряду США, що кошти надійдуть.

Україна сподівається на отримання заморожених активів РФ чи хоча б прибутків з них, і іноземні партнери ведуть перемовини щодо можливості їх надання Україні. Віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що в кращому випадку Україна зможе використовувати ці кошти хоча б частково вже наприкінці року. Проте реалістично - "це вже наступний рік".

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